Дери Сити пристига в България с всички нови

Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Съперникът на ЦСКА в евротурнирите Дери Сити действа активно по своята селекция.

Отборът привлече трима нови от началото на трансферния пазар в лицето на Елис Чапман, Том Норкот и Кристи Гроган.

City Welcome Christy Grogan ✍️🇦🇹 Derry City FC is delighted to announce the signing of 20 year-old Christy Grogan on a permanent deal from Stockport County.https://t.co/Mgd7S0WLxx



The Manchester-born right-sided centre-back has represented the Republic of Ireland at under-18… pic.twitter.com/tXw9tvbA3D — Derry City FC (@derrycityfc) July 5, 2026

От клуба обявиха, че и тримата ще пътуват с отбора за гостуването на българска земя.

Пресконференцията на северноирландците е утре в 19:00, а откритата тренировка е половин час по-късно.

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

Двубоят срещу ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа е в четвъртък от 21:00.

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