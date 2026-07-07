Дери Сити пристига в България с всички нови

Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити
Съперникът на ЦСКА в евротурнирите Дери Сити действа активно по своята селекция.
Отборът привлече трима нови от началото на трансферния пазар в лицето на Елис Чапман, Том Норкот и Кристи Гроган.
От клуба обявиха, че и тримата ще пътуват с отбора за гостуването на българска земя.
Пресконференцията на северноирландците е утре в 19:00, а откритата тренировка е половин час по-късно.
ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда
Двубоят срещу ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа е в четвъртък от 21:00.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google