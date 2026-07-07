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Дери Сити пристига в България с всички нови

  • 7 юли 2026 | 15:14
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Дери Сити пристига в България с всички нови
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Съперникът на ЦСКА в евротурнирите Дери Сити действа активно по своята селекция.

Отборът привлече трима нови от началото на трансферния пазар в лицето на Елис Чапман, Том Норкот и Кристи Гроган.

От клуба обявиха, че и тримата ще пътуват с отбора за гостуването на българска земя.

Пресконференцията на северноирландците е утре в 19:00, а откритата тренировка е половин час по-късно.

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда
ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

Двубоят срещу ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа е в четвъртък от 21:00.

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