Спартак (Варна) избира между трима треньори, Ясен Петров е сред вариантите

Спартак (Варна) няма да бърза с избора на нов старши треньор, който да замени Гьоко Хаджиевски. В следващия кръг соколите приемат Локомотив (Пловдив), а мачът е в понеделник от 21:15 ч.

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„Гьоко не е изгонен и не е напуснал с гръм и трясък. Той ще продължи да дава наставления на екипа си, докато намерим треньор. Аз ще искам да говорим минимум с трима доказани специалисти и после ще преценим. Няма да бързаме изобщо с решението си“, категоричен бе президентът Алекс Илиев пред „Тема спорт“.

За двубоя със “смърфовете” отборът ще бъде воден от помощника Диян Дончев. В щаба остава и другият асистент Ивелин Петков, както и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

Сред опциите за нов наставник е Ясен Петров, който през пролетта води Добруджа, но не успя да го спаси от изпадане. От стадион „Дружба“ на „Коритото“ през лятото се прехвърли спортният директор Енгибар Енгибаров.

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