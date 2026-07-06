Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

  • 6 юли 2026 | 15:13
  • 2608
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Стадион "Българска армия" е все по-близо до завършения си вид, а отборът и треньорският щаб на ЦСКА се запознаха отблизо с напредъка по реконструкцията на спортното съоръжение в Борисовата градина. Част от футболистите на "червените" споделиха кадри от "Армията" под звуците на емблематичния химн на 31-кратните шампиони "Сърца червени".

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда
ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

След три дни тимът на Христо Янев посреща Дери Сити в двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа, който ще се проведе на Националния стадион. Наставникът използва възможността да надъха своите играчи, показвайки им мястото, на което съвсем скоро ЦСКА ще приема своите съперници.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

  • 6 юли 2026 | 15:30
  • 218
  • 0
Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 427
  • 4
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 497
  • 0
Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

  • 6 юли 2026 | 14:20
  • 758
  • 1
Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

  • 6 юли 2026 | 13:45
  • 402
  • 0
ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

  • 6 юли 2026 | 13:38
  • 918
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 17809
  • 142
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 18363
  • 47
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 9595
  • 12
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 15952
  • 64
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 8069
  • 27
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 115086
  • 138