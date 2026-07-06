Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Стадион "Българска армия" е все по-близо до завършения си вид, а отборът и треньорският щаб на ЦСКА се запознаха отблизо с напредъка по реконструкцията на спортното съоръжение в Борисовата градина. Част от футболистите на "червените" споделиха кадри от "Армията" под звуците на емблематичния химн на 31-кратните шампиони "Сърца червени".

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

След три дни тимът на Христо Янев посреща Дери Сити в двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа, който ще се проведе на Националния стадион. Наставникът използва възможността да надъха своите играчи, показвайки им мястото, на което съвсем скоро ЦСКА ще приема своите съперници.

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