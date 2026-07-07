ЦСКА се отказа от аржентински защитник

Ерик Меса вече е затворена страница за ЦСКА, въпреки твърденията, че се очаква да дойде у нас. "Червените" са прекратили преговорите за него отдавна, пише "Мач Телеграф".

Причината е, че от Естудиантес са били твърди, че искат за него 1,5 млн. евро. Именно това е насочило "армейците" към Уору, който е запознат с работата на Христо Янев. Освен това няма да има проблем с адаптирането.

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Според запознати селекцията на носителите на Купата на България ще приключи с привличането на още двама играчи. Но зависи също дали някой друг извън Фаетон и Делова няма да бъде продаден.

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