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Неймар обмисля да прекрати кариерата си

  • 9 юли 2026 | 12:43
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Голмайстор номер едно в историята на бразилския национален отбор Неймар може да сложи край на футболната си кариера още преди края на настоящата година. Новината беше разпространена от UOL.

След като Бразилия отпадна от Световното първенство, нападателят остана в САЩ, където прекарва време със своето семейство. Именно там той ще вземе окончателно решение за бъдещето си.

Източници, близки до треньорския щаб на настоящия му клуб Сантос, допускат възможността Неймар да прекрати своя договор и да се оттегли от активния спорт. Неговият контракт с бразилския тим е до 31 декември.

Неймар: Опитах, сега приключи
Неймар: Опитах, сега приключи

34-годишният футболист се завърна в Сантос през януари 2025 г. след престой в саудитския Ал-Хилал. Преди това той беше част от Пари Сен Жермен, който през 2017 г. плати рекордната в историята на футбола сума от 222 милиона евро на Барселона за неговите права. С екипа на ПСЖ Неймар стана пет пъти шампион на Франция, спечели четири Суперкупи, три Купи на страната и две Купи на лигата.

В славната си кариера бразилецът игра и за Барселона, където триумфира с две титли в Ла Лига, три Купи на Испания, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Професионалният му път започва именно в Сантос, с който печели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес.

Неймар е водещият реализатор в историята на националния отбор на Бразилия с 80 гола в 130 мача. Със „селесао“ той спечели златен медал от Олимпийските игри през 2016 г., сребро от Олимпиадата през 2012 г. и от Копа Америка през 2021 г., както и Купата на конфедерациите през 2013 г.

На Световното първенство през 2026 г. той се завърна в състава на Бразилия за първи път от октомври 2023 г. След загубата с 1:2 от Норвегия на осминафиналите, бразилският нападател, който реализира дузпа в добавеното врме, обяви оттеглянето си от представителния тим.

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