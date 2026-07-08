Бруно Гимараеш е уведомил Нюкасъл за желанието си да премине в Арсенал

Бразилският полузащитник Бруно Гимараеш е информирал ръководството на Нюкасъл за желанието си да напусне клуба веднага и да се присъедини към Арсенал, съобщава “Атлетик”. Шампионът на Премиър лийг е изразил готовност да плати 60 млн. паунда за 28-годишния футболист.

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Преди месец имаше информации, че устна оферта на Арсенал, на стойност под 60 милиона паунда, е била отхвърлена. Тогава от Нюкасъл настояха, че няма да разглеждат предложения за Гимараеш. Към момента няма официален контакт между двата клуба, а позицията на „свраките“ остава непроменена.

Бруно има още две години от договора си, след като през октомври 2023 г. подписа петгодишно удължаване. В споразумението беше включена временна освобождаваща клауза на стойност 100 милиона паунда, но тя изтече през юни 2024 г., без да бъде активирана.

Нюкасъл вече продаде Антъни Гордън на Барселона това лято за 69,3 милиона паунда (93,2 милиона долара), а Сандро Тонали премина в Тотнъм в сделка, която може да достигне 100 милиона паунда.

Гимараеш беше част от състава на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Той започна като титуляр във всеки мач, преди отборът да бъде елиминиран от Норвегия на осминафиналите, като записа четири асистенции. В този последен двубой халфът дори пропусна дузпа.

Полузащитникът се утвърди като ключов играч за Нюкасъл след пристигането си от Лион през януари 2022 г. Той има 153 мача във Висшата лига, в които е отбелязал 30 гола и е направил 26 асистенции.

Бразилецът беше част и от отбора, който спечели „Карабао Къп“ през 2025 г. След този мач емоционалният Гимараеш заяви: „Това е моят втори дом. Ние пишем история. Някой ден, когато напусна този клуб, искам феновете да пеят името ми, както го правят за (Алън) Шиърър.“

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