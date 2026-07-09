Манчестър Юнайтед разкри точно къде ще строи стохилядния стадион

Манчестър Юнайтед разкри точното място за своя нов стадион с капацитет 100 000 души, който ще бъде част от мащабен проект за обновяване на района около „Олд Трафорд“.

Миналия месец от клуба обявиха, че са придобили 25 акра земя от индустриалната компания "Индурент". Парцелът се намира на около 350 метра северозападно от настоящия стадион.

Манчестър Юнайтед обяви огромен пробив за новия 100-хиляден стадион

Въпросният терен е разположен между улиците „Уорфсайд Уей“, „Европа Уей“ и „Джон Гилбърт Уей“.

По време на събитие в четвъртък сутринта, на което беше представен генералният план за по-широкия проект за регенерация на „Трафорд Уорфсайд“, Юнайтед потвърди, че новият стадион ще бъде изграден именно на придобитата земя.

Тези планове представляват промяна спрямо концептуалните проекти, публикувани през март миналата година. Първоначалната идея предвиждаше новият стадион на Юнайтед да бъде построен на земя, намираща се непосредствено на запад от „Олд Трафорд“, която е собственост на железопътната логистична компания „Фрейтлайнър“.

От „Фрейтлайнър“ са поискали около 400 милиона паунда за терена – сума, значително по-висока от прогнозната цена на Юнайтед от около 50 милиона паунда.

Колет Рош, главен изпълнителен директор на Юнайтед по развитието на новия стадион, заяви, че местоположението на съоръжението ще позволи на клуба да „запази наследството, традициите и ритуалите в деня на мача, които са толкова важни за нашите привърженици“.

„Публикуването на генералния план за „Уорфсайд“ бележи още един важен етап в нашето пътуване към създаването на нов дом от световна класа за Манчестър Юнайтед в сърцето на един динамичен и преобразяващ се район за Трафорд и Голям Манчестър.

Заедно с нашите партньори имаме възможност, която се появява веднъж на поколение, да създадем дестинация, която носи трайни ползи за привържениците, местните общности и целия регион за десетилетия напред“, добави Рош.

Тя допълни: „Ние сме решени да изградим стадион от световна класа с нашите привърженици, а не просто за тях. Атмосферата, достъпността и цените ще останат в основата на нашите планове и очакваме с нетърпение да продължим взаимодействието си с феновете и други заинтересовани страни, докато преминаваме към следващата фаза на проектиране и развитие.“

A future for Old Trafford we can all be proud of ❤️ pic.twitter.com/S63pWKMNO7 — Manchester United (@ManUtd) July 9, 2026

Изображенията, публикувани в четвъртък сутринта, включват само обозначение за мястото на новия стадион, а не конкретния дизайн с козирка, представен миналата година.

От Юнайтед уточняват, че всички изображения са индикативни и целят единствено да покажат местоположението. Сега клубът ще премине към фазата на проектиране на стадиона, която според тях ще включва консултации с привържениците.

От клуба съобщават, че все още не е взето решение за бъдещето на настоящия стадион „Олд Трафорд“.

We have some big news to share 👀🏟️ — Manchester United (@ManUtd) July 9, 2026

Лорд Себастиан Коу, който е председател на Корпорацията за развитие на района около „Олд Трафорд“, заяви: „Това е страхотен ден и важна стъпка по пътя ни към постигането на най-доброто за „Олд Трафорд“ по отношение на места за спорт, отдих, жилища и бизнес.

Генералният план наистина кара предстоящата трансформация да изглежда реална и постижима – че тя наистина се случва, и то сега! Толкова много неща предстои да бъдат решени и уточнени в консултация с всички участници, но рамката определено е налице.“

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