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Манчестър Юнайтед потвърди за Онана

  • 3 юли 2026 | 17:23
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Манчестър Юнайтед потвърди за Онана

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че отново преотстъпва Андре Онана на Трабзонспор. Според Фабрицио Романо сумата за новия наем може да достигне 1,3 милиона паунда, като в договора няма опция за закупуване. Трабзонспор ще покрива по-голямата част от заплатата камерунеца, а Самюел Лукхърст дори твърди, че цялото възнаграждение, заедно с увеличението, което получават всички играчи на"червените дяволи" заради завръщането на отбора в Шампионската лига, ще бъде поета от турския клуб.

Твърдеше се, че Онана иска да се завърне в Манчестър Юнайтед, да проведе предсезонна подготовка и да се бори за мястото си. Бившият вратар на Интер има договор с “червените дяволи” до 30 юни 2028 година, но едва ли ще има шанса да играе отново с фланелката на Манчестър Юнайтед.

През миналия сезон Онана изигра 40 мача във всички турнири с екипа на Трабзонспор. Иначе той има общо 102 срещи за “червените дяволи” след трансфера си на "Олд Трафорд" през лятото на 2023 година.

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