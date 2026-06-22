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Манчестър Юнайтед обяви огромен пробив за новия 100-хиляден стадион

  • 22 юни 2026 | 16:38
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От Манчестър Юнайтед информират, че са постигнали ключов напредък в плановете си за изграждане на нов 100-хиляден стадион, след като са си осигурили по-голямата част от необходимата земя в близост до „Олд Трафорд“, обявиха от клуба. "Червените дяволи" водеха преговори с компанията "Фрайтлайнър" за придобиване на терен зад трибуната „Стретфорд Енд“, но разговорите бяха в застой. Това накара ръководството да търси алтернативни варианти в района около настоящия стадион. Сега от Юнайтед обявиха, че са сключили сделка за друг парцел, разположен на около 350 метра северозападно от сегашния им дом. Става въпрос за триъгълен терен с площ от около 101 декара.

Официално: Манчестър Юнайтед разкри грандиозния си план
Официално: Манчестър Юнайтед разкри грандиозния си план

Земята е закупена от "Индурент", водещ доставчик на индустриални площи. С тази сделка Юнайтед вече притежава по-голямата част от земята, необходима за проекта, и ще продължи да работи за придобиването на останалите части, което не се очаква да представлява проблем. Работата по дизайна на новия стадион беше временно спряна, докато течаха преговорите с "Фрайтлайнър", които продължиха около година, преди клубът да се насочи към други опции. От Юнайтед вярват, че са постигнали справедлива сделка за закупуването на земята, допълват от "Манчестър Ивнинг Нюс".

От клуба информират още, че ще продължат с проектирането, като се очаква архитектурното студио "Фостър енд Партнър" да ръководи амбициозния проект за стадион с капацитет 100 000 зрители.

Новият стадион на Манчестър Юнайтед може сериозно да се забави, защото Милан и Интер получават приоритет
Новият стадион на Манчестър Юнайтед може сериозно да се забави, защото Милан и Интер получават приоритет

Колет Рош, главен изпълнителен директор на проекта за развитие на новия стадион на Юнайтед, заяви: „Днешните новини подчертават напредъка, който постигаме към изграждането на нов дом от световна класа за Манчестър Юнайтед. Това е важен етап, с който преминаваме към следващата фаза на развитие. Възможността да строим толкова близо до „Олд Трафорд“ ни позволява да запазим наследството и традициите, които са толкова важни за нашите фенове. Ангажирани сме да изградим стадион от световна класа заедно с нашите привърженици, а не просто за тях, като в основата на нашето мислене са атмосферата, достъпността и ценовата поносимост. Това е възможност, която се появява веднъж на поколение и е напълно съобразена както с местните, така и с националните амбиции за растеж. Осигуряването на правилната земя за нашия нов дом беше абсолютно критично, а теренът, който придобихме, ни дава сцената да създадем наистина стадион от световна класа, който почита миналото ни и е готов за нашето бъдеще“, допълва Колет Рош

Юнайтед ще се ангажира пряко с бизнесите, засегнати от плановете, за да ги подкрепи по време на преходния период. На 9 юли местните власти ще публикуват по-широкия генерален план за проекта за обновяване на „Олд Трафорд“ и подробности за периода на официални консултации. От клуба потвърдиха, че ще продължат да се консултират с феновете и по време на фазата на проектиране на стадиона.

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