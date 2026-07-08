Равносметката на Карик: Можем да бъдем наистина горди с напредъка ни през последните месеци

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик направи равносметка на изминалата кампания на "червените дяволи" в специалната си колонка за клубния годишник за сезон 2025/26.

„Бих искал да започна, като ви благодаря сърдечно за невероятната подкрепа през целия минал сезон. Като клуб, ние напреднахме заедно, а вие изиграхте огромна роля в това да тласнете отбора към третото място в Премиър лийг и класиране за Шампионската лига. Като бивш играч, треньор, привърженик, притежател на сезонен билет и сега старши треньор на Манчестър Юнайтед, аз напълно осъзнавам колко важни сте вие за нашия клуб. Истинска привилегия е да бъда подкрепян от вас още от момента, в който за първи път влязох през вратите тук преди 20 години.“

През първите няколко дни след завръщането ми в клуба, аз и треньорският щаб говорихме с играчите за огромната възможност, която всички имаме, да представляваме Манчестър Юнайтед – нещо, което означава толкова много за толкова много хора – и за важността да приемем предизвикателството да играем за нашия клуб. Играчите със сигурност направиха това и дори повече, и можем да бъдем наистина горди от напредъка, който групата постигна през последните няколко месеца.

„Независимо дали си играч, служител или фен, ние видяхме по време на първите два мача след завръщането ми, срещу Манчестър Сити и Арсенал, онзи уникален заряд, който винаги преследваш тук. Но мисля, че това, което ме зарадва най-много, беше начинът, по който надградихме и продължихме да напредваме след тези ранни успехи. Показахме качество, постоянство и че можем да печелим по различни начини. Имаше страхотни атакуващи представяния срещу Ливърпул, Нотингам Форест и Астън Вила, но също и победи с много дух и борба, като тези при гостуванията на Евертън и Челси.“

Дори след като си осигурихме място в Шампионската лига, не загубихме инерция или фокус. В последните ни два мача можеше да се види, че решимостта все още е налице у всички. Точно това ни е необходимо, за да ни тласне напред към следващия сезон. Разбира се, знам, че не винаги може да е лесно, защото стандартите са толкова високи. Тези стандарти са необходими за клуб от такъв мащаб. Ето защо постигането на нещо тук е толкова удовлетворяващо. И ако покажем сплотеност, заедно с ценностите, които искаме да виждаме в нашите представяния, тогава винаги ще имаме фантастичен шанс да бъдем успешни.

The key quotes from Michael's Yearbook column 📝➡️ — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2026

Знаем, че трябва да продължим да се подобряваме. Тук имаме огромна отговорност да печелим и да играем вълнуващ футбол. Това никога не се променя и винаги трябва да се стремим да се борим за най-големите трофеи. Има стъпки, които трябва да предприемем, но сме в добра позиция да го направим. Разполагаме с фантастична група играчи и вярваме, че те притежават необходимите стандарти на талант, отдаденост и решителност, за да бъдат успешни тук. Те обичат да са в клуба и виждаме колко силно го искат; това ни дава увереността да знаем, че наистина градим нещо и се движим в правилната посока.

Знаем, че имаме всичко необходимо, за да победим най-добрите отбори в тази лига. Сега въпросът е да го правим през цяла кампания във Висшата лига, като същевременно се борим за всеки трофей, който е на разположение. Нямам търпение да поведа групата напред през следващия сезон и специалните европейски вечери да се завърнат на „Олд Трафорд“. Готови сме да продължим напред и да ви дадем повече от великите моменти, които са същността на Юнайтед“, пише Карик в колонката си.

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