Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Фенербахче се разбра за нападател, от чийто трансфер Ман Юнайтед може да прибере над 20 млн. евро

Фенербахче се разбра за нападател, от чийто трансфер Ман Юнайтед може да прибере над 20 млн. евро

  • 8 юли 2026 | 13:48
  • 984
  • 0
Фенербахче се разбра за нападател, от чийто трансфер Ман Юнайтед може да прибере над 20 млн. евро

Турският гранд Фенербахче постигна споразумение с Олимпик Марсилия за трансфера на нападателя Мейсън Грийнууд. Сделката е на стойност 45 милиона евро с допълнителни 5 милиона евро бонуси, съобщава вестник "Фанатик". По-голямата част от трансферната сума ще бъде изплатена на френския клуб на вноски. 23-годишният англичанин се е съгласил на четиригодишен договор с годишна заплата от 11 милиона евро.

Очаква се той да пристигне в Истанбул до края на седмицата, за да подпише споразумението, след което веднага ще замине за тренировъчния лагер на отбора в Австрия. Грийнууд се присъедини към Марсилия от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г. Миналия сезон той изигра 45 мача във всички турнири, отбеляза 26 гола и направи 11 асистенции. От "Олд Трафорд" притежават допълнителна клауза, която ще им гарантира около 50% от сумата, която френският тим ще прибере за футболиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер Маями проявява интерес към Возиня

Интер Маями проявява интерес към Возиня

  • 8 юли 2026 | 09:13
  • 1971
  • 5
Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

  • 8 юли 2026 | 09:00
  • 775
  • 0
Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

  • 8 юли 2026 | 08:37
  • 921
  • 0
Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

  • 8 юли 2026 | 07:45
  • 1270
  • 1
Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

  • 8 юли 2026 | 06:42
  • 3532
  • 0
Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

  • 8 юли 2026 | 06:26
  • 4093
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 4558
  • 2
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 8673
  • 15
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 13673
  • 30
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 6467
  • 14
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 17497
  • 79
Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 14:20
  • 2864
  • 2