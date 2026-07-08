Фенербахче се разбра за нападател, от чийто трансфер Ман Юнайтед може да прибере над 20 млн. евро

Турският гранд Фенербахче постигна споразумение с Олимпик Марсилия за трансфера на нападателя Мейсън Грийнууд. Сделката е на стойност 45 милиона евро с допълнителни 5 милиона евро бонуси, съобщава вестник "Фанатик". По-голямата част от трансферната сума ще бъде изплатена на френския клуб на вноски. 23-годишният англичанин се е съгласил на четиригодишен договор с годишна заплата от 11 милиона евро.

🟡🔵 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Fransız ekibine vadeli bir şekilde ödenecek.



🔹 Mason Greenwood ile yıllık 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşma sağlayan… pic.twitter.com/XCZFWVoeb4 — Fanatik (@fanatikcomtr) July 8, 2026

Очаква се той да пристигне в Истанбул до края на седмицата, за да подпише споразумението, след което веднага ще замине за тренировъчния лагер на отбора в Австрия. Грийнууд се присъедини към Марсилия от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г. Миналия сезон той изигра 45 мача във всички турнири, отбеляза 26 гола и направи 11 асистенции. От "Олд Трафорд" притежават допълнителна клауза, която ще им гарантира около 50% от сумата, която френският тим ще прибере за футболиста.

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Снимки: Gettyimages