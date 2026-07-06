Манчестър Юнайтед започва преговори за Чуамени до дни

Орелиан Чуамени се превръща в основна цел за халфовата линия на Манчестър Юнайтед, твърди испанският "Ас". Според изданието до дни "червените дяволи" ще стартират преговори с Реал Мадрид за евентуален трансфер на французина. Английския клуб търси заместник на Каземиро, но не успя с първите си две цели, които бяха Матеуш Фернандеш и Елиът Андерсън. Трансферът на Едерсон от Аталанта ще бъде финализиран скоро, но това няма да единственото попълнение за халфовата линия на Манчестър Юнйтед.

Според "Ас" "червените дяволи" са готови да извадят сериозна сума за Чуамени, като Реал ще иска над 100 милиона евро за него.

Отношенията между двата клуба са добри и те са отворени за бизнес помежду си. Два от най-сериозните изходящи трансфера на Реал Мадрид в последните години бяха именно в посока "Олд Трафорд". Първо, през лятото на 2021-ва, Манчестър Юнайтед купи Рафаел Варан за 50 милиона евро, а година по-късно привлече и Каземиро срещу 72 милиона.

🚨 BREAKING: Manchester United are willing to spend BIG MONEY on Aurelien Tchouameni.



FIRST CONTACTS expected in coming days. @diarioas pic.twitter.com/5Ld2vcpayO — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 6, 2026

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Снимки: Imago