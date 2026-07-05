Манчестър Юнайтед обмисля изненадваща оферта за играч на Челси

Манчестър Юнайтед обмисля възможността да отправи оферта за играча на Челси Андрей Сантос, съобщава вестник "Сън". 22-годишният бразилец е попаднал в полезрението на ръководството на „Олд Трафорд“, въпреки че се смята, че интересът е все още в начална фаза.

„Сините“ от Лондон може да са склонни да изслушат предложения за Сантос, който е част от клуба от три години, но през този период прекара периоди под наем в Нотингам Форест и Страсбург. Въпреки че бе привлечен за 18 милиона паунда от Васко да Гама през 2023 г., сега на „Стамфорд Бридж“ той е оценяван на около 50 милиона паунда. Малко вероятно е Юнайтед да предложи толкова висока сума за футболист, който има едва 13 мача като титуляр във Висшата лига, но клубът може да опита да намали цената.

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На "Олд Трафорд" продължават да претеглят своите възможности и да изследват по-дълбоко трансферния пазар, след като пропуснаха няколко от първоначално набелязаните полузащитници в последните седмици. Матеуш Фернандеш вече премина в Тотнъм, а Сандро Тонали ще го последва при "шпорите" съвсем скоро. Друга трансферна цел в лицето на Елиът Андерсън до дни се очаква са подпише с Манчестър Сити.

Първоначалният план на „червените дяволи“ беше да привлекат трима полузащитници, като се има предвид напускането на Каземиро и дългосрочната контузия на Мануел Угарте, който първоначално трябваше да бъде продаден. Новият мениджър Майкъл Карик също е почитател на Алекс Скот от Борнемут, но „черешките“ не желаят да го продават и биха поискали около 80 милиона паунда за него.

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Снимки: Gettyimages