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Левски без Майкон и Сангаре срещу Септември

  • 1 авг 2026 | 13:18
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Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 3-ия кръг на Първа лига срещу Септември. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 1 август от 19:00 часа. Освен трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Оливер Камдем извън групата са Мустафа Сангаре и Майкон.

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