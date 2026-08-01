Левски без Майкон и Сангаре срещу Септември

Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 3-ия кръг на Първа лига срещу Септември. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 1 август от 19:00 часа. Освен трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Оливер Камдем извън групата са Мустафа Сангаре и Майкон.

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Мехди Мубарик, Сержиньо, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google