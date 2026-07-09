Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Той признава, че не обича особено интервютата, но се появява усмихнат, любезен и съпричастен, приемайки, че това е част от работата му. Ламин Ямал е голямата звезда на Испания и един от най-ярките таланти на Световното първенство. Преди вчерашната тренировка, вече в Лос Анджелис, той разговаря с „Мундо Депортиво“ в една от ВИП залите на стадиона на Лос Анджелис Галакси. Ямал пристигна в САЩ без игрови ритъм поради контузия, но уверява, че е „много развълнуван и с огромно желание“ да се изправи срещу Белгия и всичко, което предстои. Испания вече е на четвъртфинал на Мондиала и той се чувства все по-добре, макар да признава, че му липсва силен мач в турнира. Въпреки това предупреждава, че най-доброто тепърва предстои.

Говорейки със съотборниците ти, те винаги изтъкват твоята зрялост. Как работи върху това, за да достигнеш такова ниво само на 18 години?

- Мисля, че всичко, което съм преживял, както във футбола, така и в живота, те кара да узрееш и да израснеш. Също така съотборниците ми, които ми помагат всеки ден, разговорите с по-възрастни и по-опитни хора... Всичко това ми помогна.

Открито се говори, че представянето на Испания на това Световно първенство до голяма степен зависи от Ламин Ямал. Дори онзи ден Родри каза: „Надяваме се Ламин да покаже, че е един от най-добрите във важните дни“. Капитанът ти подава топката и извън терена. Доколкото виждам, това е отговорност, която ти харесва.

- Да. В крайна сметка го възприемам като нещо, на което мога да се наслаждавам повече. Хубаво е, че хората вярват и ти се доверяват. Приемам го като нещо приятно, а не като напрежение, и това много ме радва.

Това обаче има и обратна страна. Онзи ден говорихме с Гави: създава се усещането, че има хора, които просто чакат да сгрешиш.

- Мисля, че има две страни: хората, които ти вярват и разчитат на теб, и тези, които чакат да не се справиш добре, за да могат да те критикуват. Важното е да си спокоен и да следваш пътя, по който вървим, а именно да побеждаваме, побеждаваме и пак побеждаваме. В крайна сметка няма значение какво говорят хората.

Ново историческо постижение за Ямал

Приемам критиките като нещо положително. В дните, в които играеш добре, всички трябва да замълчат.

Критиките стимул ли са за теб?

- Да. Приемам ги като нещо положително. Има дни, в които си казваш: „По дяволите, не разбирам защо ми казват това“. Но в дните, в които играеш добре, всички трябва да замълчат.

Имало ли е критика, която да те е засегнала особено много?

- Не, честно казано, не. В крайна сметка, когато побеждаваш, всичко боли по-малко.

Винаги си казвал, че ти си най-големият си критик. Оправдаваш ли очакванията, които имаше към себе си за този Мондиал?

- Мисля, че мога да бъда по-добър. Много съм взискателен към себе си. Това, което правя, не ми е достатъчно. Никога не съм си казвал „добре, това стига“. Дори в Барса не съм достигнал целта си, така че и сега не съм.

Какво смяташ, че ти липсва? Може би онзи голям мач на Ламин на това Световно първенство.

- Освен това, да продължа да играя. Бях извън терените почти два месеца и не е същото, както когато вече имаш седем поредни мача. Трябва да продължа да играя с топката, да трупам минути и, разбира се, този мач ще дойде.

На какъв етап от възстановяването си се намираш? Предстои решаващата фаза, на три мача сте от целта.

- Да. В крайна сметка хората помнят тези моменти, от осминафиналите и четвъртфиналите нататък. Тогава съм най-мотивиран. Преминах през целия този процес спокойно, за да мога да стигна до този момент в добра форма. Чувствам се много добре, с огромно желание да покажа на какво сме способни като Испания и на какво съм способен аз.

Треньорът винаги казва, че трябва да контролираш нетърпението си. Какво има предвид?

🚨 Lamine: “People think I was sad after Saudi game just because I didn’t score…. not at all. My target is not to score goals. I want to help the team”.



“I wanted to improve my level. I could have done better. I want to make the difference”, told @martinezferran on MD. pic.twitter.com/bwlp3mcpym — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

- Както треньорът, така и вие мислите същото. След мача със Саудитска Арабия хората си мислеха, че съм ядосан, защото не съм вкарал. Винаги казвам на приятелите си, че никога не съм напускал терена ядосан, че не съм отбелязал. Целта ми не е да вкарам гол, защото всеки играч може да вкара гол. Исках повече. Исках да повиша нивото на играта си, да бъда по-решаващ. Не беше заради гола. Може би хората забелязват, че опитвам много атаки, защото искам да вкарам, но не е така. Аз просто играя по този начин. Винаги съм бил такъв. Хората, които гледат всичките ми мачове в Барса, знаят, че правя по шестдесет единоборства „един на един“. Мисля, че това е част от нетърпението, за което говори треньорът.

Онзи ден Де ла Фуенте също се изказа много ласкаво за теб след мача с Португалия, като подчерта как си затруднил Нуно Мендеш и работата ти в защита.

- Беше много важно, особено в мача срещу Португалия. Те имаха много важен играч както в атака, така и в защита, един от най-важните в техния отбор. Опитах се да помогна на отбора максимално, както в нападение, така и в защита.

Как се отрази победата срещу Португалия на отбора?

- Много. Дава ни голяма увереност. За мен Португалия беше един от трите най-добри отбора на Световното първенство и фактът, че успяхме да ги елиминираме, ни дава много самочувствие за мача срещу Белгия.

Знаем, че всеки мач е много различен и че на световно първенство силите са много изравнени.

- Винаги съм много взискателен към себе си

Никога не съм си казвал „добре, това е достатъчно“. Нито в Барса, нито сега.

Сега ли ще видим най-доброто от теб?

- Да, мисля, че да. Колкото повече наближават важните мачове, полуфиналите или финалът, толкова по-добро ниво показвам. Никога не съм бил играч, който е най-добрият в груповата фаза. Спокоен съм за това. Знам, че имам възможности да се докажа и се надявам срещу Белгия да направим страхотен мач като отбор.

Ако преодолеете Белгия, може да се изправите срещу Франция или Мароко. Два специални съперника за теб.

- Да. Имаме добри спомени от Франция, а за мен би било много специално да играя срещу Мароко. Хубавото е, че и двата отбора са големи и на високо ниво. Който и да ни се падне, ще се опитаме да победим и да стигнем до финала.

Най-решителният играч на Белгия е на вратата. Ти знаеш какво е да вкараш на Куртоа.

- Да. За мен той е един от най-добрите вратари в света. Това ще направи нещата по-трудни за мен, но както винаги, ще изляза с желание за победа, без да мисля за конкретен играч.

🚨🇦🇷 Lamine Yamal: “Leo Messi has been INCREDIBLE so far. We all know who’s Messi but… no one expected this sort of level at the World Cup”.



“I’m so happy for him”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/5jBnK1xL7p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

На това световно първенство си на медийното ниво на Меси, Неймар или Кристиано. Как ти се струва Mондиалът на Меси?

- Невероятен. Всички знаят кой е Меси, но никой не очакваше толкова високото ниво, което показва. Много се радвам за него. Радвам се и за Неймар, и за Кристиано. Те белязаха детството на всички нас, които играем сега. Всичко хубаво, което им се случва, ще бъде хубаво и за мен. Разбира се, ако стигна до финала, искам да го спечеля.

В Барселона много се говори за Хулиан Алварес. Какво мислиш за него като евентуално попълнение за Барса?

- Всички знаят, че той е топ играч, от тези, които всеки иска да има. Вече го казах: вратите ни са широко отворени и ако дойде, всички ще бъдем много щастливи. Мисля, че е играч, който много пасва на стила на Барса. Нямам представа каква е ситуацията, но дано се случи.

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