Сериозна охрана за Испания в Лос Анджелис

Националният отбор на Испания вече е в Лос Анджелис, където в петък ще се изправи срещу Белгия в дългоочакван четвъртфинален сблъсък от Световното първенство по футбол. Испанците се радват на солидна поличейска охрана.

Испанският тим кацна във вторник вечерта, след което се отправи с автобуси към своя хотел, разположен в района на Манхатън Бийч.

„Ла Роха“ си осигури място сред последните осем отбора в турнира след трудна победа с 1:0 над Португалия в осминафиналната фаза.

Предстоящият двубой на „Лос Анджелис Стейдиъм“ ще определи кой измежду Испания и „червените дяволи“ ще продължи към полуфиналите на надпреварата.

От своя страна, Белгия се класира за тази фаза след убедителен успех с 4:1 над състава на САЩ в предишния кръг.

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