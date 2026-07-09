Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

Официалната страница на съперника на Левски от Шампионската лига - Борац (Баня Лука), обяви интересна статистика на страницата си във Facebook.

Според публикацията мачът със “сините” не 7 юли 2026 г. (вторник) е поставил рекорд по посещаемост на Градския стадион в Баня Лука.

Тогава на живо са дошли на стадиона 10 102 зрители, но и не малко запалянковци пропътуваха разстоянието от София.

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Разбира се, идната седмица се очаква стадион “Георги Аспарухов” да приеме много повече фенове.

Екзалтацията със сигурност ще бъде много голяма, тъй като това ще бъде първи мач на ниво Шампионска лига, който ще се изиграе на “Герена” от 19 август 2009 г. насам, когато в среща от плейофите Левски отстъпи с 1:2 от унгарския Дебрецен.



СНИМКИ: FK BORAC Banja Luka// FACEBOOK

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