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Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

В 10:00 часа в петък, 10 юли, от Левски ще пуснат в свободна продажба билетите за реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу „Борац“ (Баня Лука). Двубоят е във вторник, 14 юли, от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Пропуските ще се продават само за Сектор Б до изчерпване на количествата на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. Максималният брой билети, който може да бъде закупен, е 3 на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата пред Сектор А.

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В 20:00 часа в сряда, 8 юли, ще бъде преустановена продажбата на абонаментни карти онлайн и в официалния магазин на ПФК „Левски“, като продажбата ще бъде възстановена на 25 юли.

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