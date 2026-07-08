Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Йодегор: Англия е огромно изпитание, но сме уверени

Йодегор: Англия е огромно изпитание, но сме уверени

  • 8 юли 2026 | 23:52
  • 195
  • 0

Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор заяви, че не се е впускал в закачки със своите съотборници от Арсенал преди четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство по футбол срещу Англия. Норвежкият национален отбор се готви за един от най-значимите двубои в историята си, в който Йодегор ще се изправи срещу клубните си колеги Еберечи Езе, Деклан Райс, Букайо Сака и Нони Мадуеке. Всички те са част от състава на „артилеристите“ в Премиър лийг.

„Говорих с някои от тях по време на турнира, но почти нямаше закачки. Познавам отлично качествата им. Те са играчи от световна класа и са част от един от най-силните национални отбори в света. Това ще бъде огромно изпитание за нас“, коментира Йодегор пред медиите.

Плеймейкърът отличи специално своя колега в халфовата линия на Арсенал – Деклан Райс.

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

„Деклан е човек, който винаги дава абсолютно всичко от себе си. Той се бори за всяка топка, влага цялата си енергия на терена и това движи отбора напред. Може да играе еднакво добре както в атака, така и в защита“, добави норвежецът.

Солбакен: Най-добрите англичани не играят в Премиър лийг
Солбакен: Най-добрите англичани не играят в Премиър лийг

Въпреки че определя Англия като фаворит, Йодегор вярва във възможностите на своя тим.

„Англия разполага с наистина невероятни футболисти. Очакваме този сблъсък с нетърпение и се надяваме да напишем още по-голяма история. Уверени сме след успеха срещу Бразилия. Във футбола всичко е възможно, дори когато си аутсайдер“, завърши капитанът на Норвегия.

Двубоят между Норвегия и Англия ще се изиграе на 12-и юли (неделя) в Маями. от полунощ българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Арена на сблъсъка е Маями Гардънс, САЩ (щата Флорида), а точи мач, както и всички 104 от Мондиала в Северна Америка, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Париж се готви за апокалипсис покрай Франция - Мароко

Париж се готви за апокалипсис покрай Франция - Мароко

  • 8 юли 2026 | 21:01
  • 1867
  • 8
Трансфер на Челси за 47 млн. евро пристигна на "Стамфорд Бридж"

Трансфер на Челси за 47 млн. евро пристигна на "Стамфорд Бридж"

  • 8 юли 2026 | 20:30
  • 4042
  • 4
Нико Петров: След Меси футболът умира и започва просто атлетизъм

Нико Петров: След Меси футболът умира и започва просто атлетизъм

  • 8 юли 2026 | 20:27
  • 4376
  • 70
Пропадна трибуна на стадиона на Вердер Бремен

Пропадна трибуна на стадиона на Вердер Бремен

  • 8 юли 2026 | 19:56
  • 1395
  • 0
От Португалия благодариха на Роберто Мартинес

От Португалия благодариха на Роберто Мартинес

  • 8 юли 2026 | 19:51
  • 982
  • 4
Бруно Гимараеш е уведомил Нюкасъл за желанието си да премине в Арсенал

Бруно Гимараеш е уведомил Нюкасъл за желанието си да премине в Арсенал

  • 8 юли 2026 | 19:47
  • 5546
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 15499
  • 148
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 30764
  • 27
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 9453
  • 19
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 43217
  • 96
Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 19:25
  • 23325
  • 9
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 32611
  • 103