Йодегор: Англия е огромно изпитание, но сме уверени

Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор заяви, че не се е впускал в закачки със своите съотборници от Арсенал преди четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство по футбол срещу Англия. Норвежкият национален отбор се готви за един от най-значимите двубои в историята си, в който Йодегор ще се изправи срещу клубните си колеги Еберечи Езе, Деклан Райс, Букайо Сака и Нони Мадуеке. Всички те са част от състава на „артилеристите“ в Премиър лийг.

„Говорих с някои от тях по време на турнира, но почти нямаше закачки. Познавам отлично качествата им. Те са играчи от световна класа и са част от един от най-силните национални отбори в света. Това ще бъде огромно изпитание за нас“, коментира Йодегор пред медиите.

Плеймейкърът отличи специално своя колега в халфовата линия на Арсенал – Деклан Райс.

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„Деклан е човек, който винаги дава абсолютно всичко от себе си. Той се бори за всяка топка, влага цялата си енергия на терена и това движи отбора напред. Може да играе еднакво добре както в атака, така и в защита“, добави норвежецът.

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Въпреки че определя Англия като фаворит, Йодегор вярва във възможностите на своя тим.

„Англия разполага с наистина невероятни футболисти. Очакваме този сблъсък с нетърпение и се надяваме да напишем още по-голяма история. Уверени сме след успеха срещу Бразилия. Във футбола всичко е възможно, дори когато си аутсайдер“, завърши капитанът на Норвегия.

Двубоят между Норвегия и Англия ще се изиграе на 12-и юли (неделя) в Маями. от полунощ българско време.

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