Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

Испанският национал Дани Олмо анализира представянето на испанския национален отбор, като коментира съотборниците си Ламин Ямал и Педри, както и битката за титулярно място в състава. В спор за място на полуфиналите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико испанците ще срещнат Белгия.

[🎙️] Dani Olmo se montre élogieux envers la Belgique:



« Pour atteindre les demi-finales, nous devons battre une grande équipe. La Belgique est une formation très complète.



Elle possède l’un des meilleurs gardiens du monde avec Thibaut Courtois, ainsi que des joueurs capables… pic.twitter.com/tfL0MdTg8W — Signal Foot BE (@SignalFootBE) July 8, 2026

За титулярното място в националния отбор

„Мисля, че целият ми живот и кариерата ми са преминали така – винаги е трябвало да доказвам на какво съм способен. Но аз сам си поставям тези високи изисквания и ако има някакви съмнения, ще ги разсея за пореден път, както винаги съм правил. Щастлив съм, че помагам на отбора на терена.“

Какво му харесва в ролята на атакуващ халф

„Харесва ми да комбинирам със съотборниците си, да търся свободни пространства и да ги създавам за другите. Имам колеги, които могат да ми подадат топката във всяка ситуация.“

Връзката с Ламин Ямал

„Виждам го в добра форма, по-уверен. Има голямо желание да продължи да играе и да се доказва. Връзката, която имам с него, се вижда на терена, както с топка, така и без нея. Той е играч, който ни дава и ще ни дава много. Ще се развива и съм сигурен, че в следващия мач ще допринесе още повече.“

Защитата и сухите мрежи

„Ние сме отбор, в който всички атакуваме и всички се защитаваме. Треньорът казва, че първият защитник е нападателят, а след него и всички останали. Защитата и Унай вършат страхотна работа. Това е историческо постижение и се радваме за рекорда на Унай. Ако не допускаме голове, сме по-близо до победата, защото вкарваме и създаваме положения.“

Ролята на резервите

„Всички сме важни, треньорът ни го повтаря. Значението на групата, на тези, които играят повече, и на тези, които играят по-малко. Понякога мачовете се решават в последните минути и тогава идва ред на тези, които влизат от пейката. Всички се чувстваме значими и това е хубаво – да сме заедно и да действаме като едно цяло.“

За фаворитите на Световното

„Не ни интересува какво правят другите национални отбори. Знаем на какво сме способни, колко сме се подобрили на това Световно първенство и какво още можем да направим по-добре. Работим, трябва да продължим да изчистваме детайли и да се подобряваме. Ще го направим в следващия мач и това ще ни осигури място на полуфиналите.“

Мнението му за Педри

„Да гледаш Педри е истинско зрелище, както на тренировка, така и в мач. Всеки път, когато го видя, той е невероятен. С топка и без топка, да го имаш на терена и да знаеш, че Педри играе, ти дава допълнителен импулс. Той е играч, от когото се нуждаем, незаменим е за нас.“

Серията от 35 мача без загуба

„Подхождаме към всеки мач като към финал. Треньорът ни казва, че най-важният мач е следващият. Серията от 35 мача без загуба не е била цел, която сме си поставяли, но целта е да печелим всеки двубой.“

Как се чувства на Мондиала

„Чувствам се много добре в отбора, с голямо желание да продължа да играя, да помагам с игра, с голове или асистенции – каквото е необходимо.“

Бъдещето

„Мислим единствено и само за мача с Белгия и за нищо друго. Това е четвъртфинал на Световно първенство, а на полуфиналите, ако стигнем дотам, ще се изправим срещу голям отбор.“

Какво мисли за Белгия

„Те доказаха, че имат един от най-добрите вратари в света, ако не и най-добрият. Направиха обрат в предишния елиминационен кръг, разполагат с играчи, които могат да решат мач, и трябва да бъдем внимателни.“

Подготовката преди мачовете

„Винаги играем преди всеки мач, правим малко тактически неща. Фокусът е да сме концентрирани в двубоя, говорим как да излизаме от пресата, как да си помагаме на терена.“

За мача между Аржентина и Египет, който ще определи евенталния полуфинален съперник

„Успях да го гледам малко, не много. Полемики винаги ще има. Не е моя отговорност да коментирам това, трябва да се съсредоточим върху нещата, които зависят от нас.“

Приносът на Ламин Ямал

„Дори когато не вкарва, Ламин ни дава изключително много със своите дрибъли или дори само с присъствието си. Когато получи топката, противниковият отбор изпраща двама или трима души срещу него, а това създава пространства в друга част на терена. Сигурни сме, че ще продължи да помага.“

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мачът между Испания и Белгия предстои на 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време. Той, както и всички срещи от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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