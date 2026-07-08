Лига на нациите жени: България 0:1 Сърбия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България излизат днес срещу домакините от Сърбия в първата си битка за оцеляване в Лигата на нациите. Срещата е от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата в зала "Арена Белград" в сръбската столица.

Двубоят е от 21,00 часа българско време и ще бъде излъчен на живо по MAX One.

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

Момичета на Марчело Абонданца заемат 16-о място във временното класиране с актив от 5 точки (2 победи, 6 загуби). Сърбия пък е на 13-а позиция с актив от 10 точки (2 победи, 6 загуби).

Абонданца включи Димана Иванова за третия турнир от Лигата на нациите

Марчело Абонданца включи в групата на България за турнира в Белград разпределителката Димана Иванова, която стана европейска и световна шампионка с девойките на България през 2024 и 2025 година. Моника Кръстева също са завърна в тима ни за турнира в столицата на Сърбия.

Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград

Въпреки появилите се информации една от големите звезди на сръбската "репрезентация" Тияна Бошкович не беше включена в състава за турнира.

В началото на първия гейм Сърбия бързо поведе с 3:0 след атака на Аня Зубич последвана от две успешни контри на Александра Ужелац. Разликата нарасна до 6:2 след грешка в атака на Калина Венева, което накара селекционерът на България Марчело Абонданца да вземе прекъсване. Домакините запазиха аванса си до 8:4 след нова атака на Зубич, след което последва отлична блокада и контра на Бранка Тица и 10:4. Играта продължи точка за точка до 15:9, след което последва грешка на либерото Мила Пашкулева и 16:9. Сърбия запази преднината си и дори я увеличи до 20:12 след контра блок-аут на Ужелац. Въпреки втория тайм-аут за Абонданца и България, сръбската "репрезентация" спокойно спечели гейма с убедителното 25:16 след атака в аут на Мирослава Паскова.

Сърбия дръпна и във втората част с 3:0 след успешни контри на Аня Зубич и Маша Киров. България бързо изравни при 4:4 след грешки на Александра Ужелац и Бранка Тица и ас на Александра Миланова, която влезе в игра в края на първия гейм. "Лъвиците" дори излязоха напред при 7:6 след атака през центъра на Дарина Нанева, която също се появи като резерва.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 0:1 (16:25, 10:9)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Мерелин Николова, Мирослава Паскова, Калина Венева, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

СЪРБИЯ: Сладжана Миркович, Бранка Тица, Александра Ужелац, Аня Зубич, Хена Куртагич, Маша Киров - Бояна Гочанин-либеро

Старши треньор: ЗОРАН ТЕРЗИЧ.

Снимки: volleyballworld.com

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