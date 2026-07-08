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Реал потвърди за Фран Гарсия

  • 8 юли 2026 | 22:50
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Реал потвърди за Фран Гарсия

След като по-рано през деня няколко източника обявиха, че Фран Гарсия ще премине в Бетис, сега информацията бе потвърдена от “лос бланкос”. В официално съобщение, публикувано на клубиния уебсайт се известява, че двете страни са постигнали споразумение за футболиста.

Реал Мадрид намери купувач на Фран Гарсия
Реал Мадрид намери купувач на Фран Гарсия

Реал Мадрид, който винаги ще бъде негов дом, пожелава на Фран Гарсия и семейството му всичко най-добро в този нов етап от живота им”, написаха в пожеление към футболиста, който става част от академията на мадридчани през 2013 г., когато е на 14 години, а първият си професионален договор подписва през 2023 г.

С Реал Мадрид той спечели общо пет трофея - една Шампионска лига, една Световна клубна купа, една Суперкупа на УЕФА, една титла от Ла Лига и една Суперкупа на Испания.

През идния сезон Фран Гарсия отново ще играе в Шампионската лига, където Бетис се класира след много силен сезон в Ла Лига през изминалата кампания.

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