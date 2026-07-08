Аканжи: Повече няма да изпълнявам дузпи, беше катастрофа

Националният защитник на Швейцария Мануел Аканжи, който пропусна дузпа в мача срещу Колумбия, въпреки че тимът му спечели при сесията на наказателните удари, обеща повече да не изпълнява. Това е трета поредна грешка на футболиста на Интер на голяма първенство, като първите две доведоха до елиминирането на тима му на Европейски първенства - през 2021 срещу Испания и през 2024 срещу Англия.

"Няма да изпълнявам повече дузпи, беше катастрофа. В последния момент смених идеята си. Видях, че вратарят вече два пъти бе избрал да се хвърли вляво, поколебах се и след това топката отиде четири метра над напречната греда", каза той пред швейцарската телевизия. "Невероятно съм горд с отбора и начина, по който реагира. Всички вкараха дузпите си хладнокръвно", каза още той.

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Снимки: Imago