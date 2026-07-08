Прокобата на дузпите отново сполетя Колумбия

Националният отбор на Колумбия беше на прага на изравняване на най-доброто си класиране на Световно първенство, но не успя да достигне втория си ¼-финал в цялата история на турнира. „Лос кафетерос“ отпаднаха след изпълнение на дузпи след нулево реми с Швейцария в последния 1/8-финал на Мондиал 2026.

Дузпи изпратиха Швейцария срещу Аржентина, сълзите останаха за Колумбия

Това обаче не е нито първата, нито втората елиминация на Колумбия по подобен начин през последните години. От 2018-а насам тимът пет пъти е стигал до дузпи, като е бил губещ в цели четири от тези случаи. Негативната тенденция започва в 1/8-финалите на Световното първенство в Русия, когато южноамериканците отстъпват на Англия. През 2019 година на ¼-финалите на Копа Америка отборът отпада след дузпи срещу Чили. Две години по-късно отново в тази фаза на същия турнир колумбийците все пак успяват да отстранят Уругвай след изпълнения от бялата точка. В последвалия полуфинал обаче участието им приключва именно след дузпи срещу Аржентина. Снощи „лос кафетерос“ по същия начин бяха елиминарани от Швейцария и така не съумяха да се класират за ¼-финалите на Мондиала, както направиха през 2014 година.

Colombia’s penalty shootout record since 2018: ❌❌✅❌❌



Eliminated in 4 of their last 5 shootouts😳#WorldCup #CopaAmerica pic.twitter.com/FDhefBBuiy — DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2026

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Снимки: Gettyimages