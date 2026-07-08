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Прокобата на дузпите отново сполетя Колумбия

  • 8 юли 2026 | 10:32
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Националният отбор на Колумбия беше на прага на изравняване на най-доброто си класиране на Световно първенство, но не успя да достигне втория си ¼-финал в цялата история на турнира. „Лос кафетерос“ отпаднаха след изпълнение на дузпи след нулево реми с Швейцария в последния 1/8-финал на Мондиал 2026.

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Това обаче не е нито първата, нито втората елиминация на Колумбия по подобен начин през последните години. От 2018-а насам тимът пет пъти е стигал до дузпи, като е бил губещ в цели четири от тези случаи. Негативната тенденция започва в 1/8-финалите на Световното първенство в Русия, когато южноамериканците отстъпват на Англия. През 2019 година на ¼-финалите на Копа Америка отборът отпада след дузпи срещу Чили. Две години по-късно отново в тази фаза на същия турнир колумбийците все пак успяват да отстранят Уругвай след изпълнения от бялата точка. В последвалия полуфинал обаче участието им приключва именно след дузпи срещу Аржентина. Снощи „лос кафетерос“ по същия начин бяха елиминарани от Швейцария и така не съумяха да се класират за ¼-финалите на Мондиала, както направиха през 2014 година.

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Снимки: Gettyimages

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