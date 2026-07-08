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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Световно първенство
  2. Швейцария
  3. Швейцария е в топ 8 за първи път от 1954 година

Швейцария е в топ 8 за първи път от 1954 година

  • 8 юли 2026 | 02:09
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Националният отбор на Швейцария достигна до четвъртфиналите на световно първенство за първи път от 72 години насам. Тимът, воден от Мурат Якин, победи Колумбия в осминафинален сблъсък от Мондиал 2026 след 0:0 в редовното време и продълженията и 4:3 при изпълнението на дузпи, с което си осигури място в следващата фаза на турнира.

За последно швейцарците играха на четвъртфинал на световни финали през 1954 година, когато бяха домакини на надпреварата. Оттогава те три пъти са отпадали в груповата фаза и пет пъти са напускали турнира след осминафиналите.

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Снимки: Imago

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