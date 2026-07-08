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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Световно първенство
  2. Колумбия
  3. Луис Суарес: Бяхме дошли за нещо голямо

Луис Суарес: Бяхме дошли за нещо голямо

  • 8 юли 2026 | 04:04
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Колумбия приключи участието си на Мондиал 2026 по възможно най-болезнения начин. В драматичен осминафинален сблъсък, игран на стадион „БиСи Плейс“ във Ванкувър, селекцията на Нестор Лоренсо отстъпи на Швейцария след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0, а при 11-метровите удари „кръстоносците“ бяха по-точни и триумфираха с 4:3.

Въпреки разочарованието от отпадането, нападателят на колумбийците Луис Суарес запази достойнство и сподели емоциите си веднага след края на срещата.

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„Мисля, че този национален отбор беше орисан за по-големи неща. Просто искам да благодаря на цялата страна и на хората, които напълниха стадиона тук. Да се надяваме, че това ще бъде голяма повратна точка, защото това, което този отбор показа на това Световно първенство, трябва да се гледа от положителната страна“, заяви Суарес.

Колумбия може да съжалява за изпуснатия шанс, тъй като статистиката показа по-голяма активност пред противниковата врата. „Лос Кафетерос“ отправиха общо 15 удара към вратата на Грегор Кобел, докато швейцарците на Мурат Якин отговориха с едва 7 опита. Въпреки това, само 3 от изстрелите на южноамериканците попаднаха в очертанията на вратата. Притежанието на топката беше почти поравно, като Швейцария имаше лек превес с 53%.

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Снимки: Imago

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