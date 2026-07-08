Гранит Джака: Това поколение е специално

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака не скри гордостта си от своите съотборници след драматичния успех над Колумбия на 1/8-финалите на Световното първенство. В мач, изпълнен с тактическо надиграване и огромно напрежение на стадион „БиСи Плейс“ във Ванкувър, Швейцария се наложи с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0.

„Мисля, че това поколение, което имаме сега, е специално. Надявам се един ден да видим друго подобно, но чакахме дълго време за група като тази“, сподели опитният полузащитник.

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„Ние, по-опитните играчи, сме подтиквани от по-младите и в същото време трябва да даваме пример всеки ден и във всеки мач. Разбира се, опитваме се да предадем опита си, но преди всичко манталитета, че дори като малка нация всичко е възможно на това ниво, в елитния футбол. От треньорския щаб до последния играч, всички можем да се гордеем с постигнатото“, добави капитанът на Швейцария.

Двубоят предложи малко чисти голови положения, като и двата отбора заложиха на предпазлива игра. Колумбия бе по-активният тим в предни позиции с общо 15 опита за гол срещу 7 за Швейцария, но вратарят Грегор Кобел и стабилната защита пред него не допуснаха попадение. Швейцарците контролираха топката в 53% от времето и показаха изключителна дисциплина.

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При наказателните удари напрежението достигна връхната си точка. Мануел Аканжи пропусна за швейцарците, но неговите съотборници запазиха самообладание. От другата страна Давинсон Санчес и Кучо Ернандес не успяха да преодолеят Кобел, което позволи на Рубен Варгас да се превърне в герой. Крилото на Севиля реализира последната дузпа и изпрати Швейцария сред най-добрите осем отбора в света.

С този успех тимът на Мурат Якин продължава своя впечатляващ поход в турнира. Следващото предизвикателство пред „специалното поколение“ на Джака е още по-тежко – сблъсък срещу действащия световен шампион Аржентина. Мачът ще се изиграе в неделя в Канзас Сити, а швейцарците вярват, че техният менталитет може да поднесе още една изненада на най-голямата футболна сцена.

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Снимки: Imago