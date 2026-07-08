Рубен Варгас: Направихме история, чувството е невероятно

Швейцария ликува след една от най-значимите победи в своята футболна история, а в центъра на събитията се оказа Рубен Варгас. Крилото на Севиля пое отговорността да изпълни последната дузпа в драматичния сблъсък срещу Колумбия във Ванкувър и не трепна, изпращайки своя тим на четвъртфинал на Мондиал 2026. Веднага след мача Варгас не скри вълнението си от постигнатото.

„Все още не мисля, че напълно го осъзнавам. Благодаря на Бог за този момент. Дори не бях сигурен дали ще мога да играя. По някакъв начин успяхме да опитаме и сега, поглеждайки назад, съм просто благодарен и щастлив, че успях да помогна на отбора. Тимът работи невероятно здраво и се бори повече от 120 минути. Не беше лесно да се играе футбол тук днес. А сега направихме история. Чувството е просто невероятно“, сподели развълнуваният Варгас.

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Участието на нападателя в този осминафинал беше под сериозен въпрос до последната минута. В деня преди срещата той и Джибрил Соу трябваше да напуснат преждевременно тренировката на тима, за да преминат медицински прегледи. Селекционерът Мурат Якин призна преди мача, че евентуалното им отсъствие би било огромен удар, особено след като стана ясно, че изгряващата звезда Йохан Манзамби беше аут поради контузия в коляното.

Въпреки болката, Варгас влезе в игра като резерва и се превърна в решаващата фигура. Неговото присъствие даде необходимата енергия на швейцарците в един мач, който се превърна в истинска тактическа и физическа битка на терена на стадион „БиСи Плейс“.

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Снимки: Imago