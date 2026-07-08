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Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

  • 8 юли 2026 | 07:45
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Колумбия претърпя тежко разочарование на Световното първенство, след като отпадна на осминафиналите от тима на Швейцария. Мачът на стадион „БиСи Плейс“ във Ванкувър завърши без голове след 120 минути игра, а при изпълнението на дузпи швейцарците показаха по-здрави нерви и триумфираха с 4:3.

След края на срещата селекционерът на „Лос Кафетерос“ Нестор Лоренсо не скри съжалението си от крайния изход. Той подчерта, че неговият отбор е бил по-активният на терена, но липсата на ефективност пред гола се е оказала решаваща.

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„Безусловно, ни липсваше отбелязването на гол. Знаехме, че това ще бъде много напрегнат, тактически и равностоен мач. Но мисля, че за 90 минути заслужавахме малко повече, предвид нашите намерения и ударите, които отправихме“, заяви Лоренсо.

„Имахме 15 опита. Това е много и щом не сме вкарали, се налага да си платим. Тук няма за какво да виним никого. Понякога топката влиза във вратата, а понякога не“, добави специалистът.

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Думите на треньора се подкрепят и от официалната статистика на двубоя. Колумбийците завършиха срещата с общо 15 голови атаки срещу едва 7 за състава на Мурат Якин. Въпреки това, едва 3 от тези опити попаднаха в очертанията на вратата, пазена от Грегор Кобел.

Очакваните голове (xG) за Колумбия бяха 1.188, докато Швейцария генерира едва 0.35, което ясно показва кой отбор е създал по-чистите положения.

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Снимки: Imago

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