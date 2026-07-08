Мурат Якин след историческия триумф: Планът ни проработи точно по желания начин

Швейцария изживя своята най-славна футболна нощ от десетилетия насам, след като елиминира Колумбия в драматичен осминафинал на Световното първенство. На стадион "БиСи Плейс" във Ванкувър момчетата на Мурат Якин показаха невероятна тактическа дисциплина и здрави нерви, за да триумфират с 4:3 при изпълнението на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при 0:0.

Този успех изпрати Швейцария сред най-добрите осем отбора в света за първи път от 1954 година насам – постижение, което страната чакаше цели 72 години. Веднага след края на двубоя селекционерът Мурат Якин не скри задоволството си от факта, че неговата стратегия е била изпълнена до последната подробност.

"Не мисля, че искате да чуете моя план за мача днес, но той проработи точно така, както искахме. И в крайна сметка това е най-важното", сподели Якин пред медиите.

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"Но не ставаше дума само за тактика. В началото се нуждаехме от опит и правилната психика. След това, през второто полувреме, направихме смяна, която ни даде още по-голям контрол, особено при владеенето на топката", продължи специалистът.

Якин визираше влизането на Джибрил Соу на мястото на Ардон Яшари на почивката, което стабилизира швейцарската средна линия. Статистиката потвърждава думите му – Швейцария контролираше топката в 53% от времето и завърши срещата с впечатляващите 639 подавания.

"С напредването на мача успяхме да вкараме и играчите, които искахме за изпълнението на дузпите. Винаги имаш план. Когато накрая той проработи, е още по-удовлетворяващо. Разбира се, днес имахме и малко късмет, а това е част от футбола", добави швейцарският наставник.

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Късметът, за който Якин спомена, се прояви най-ясно в 99-ата минута, когато защитникът на Колумбия Йон Лукуми разтресе гредата след удар с глава. Въпреки че колумбийците бяха по-активни в предни позиции с общо 15 удара към вратата, швейцарската защита, водена от Мануел Аканжи и вратаря Грегор Кобел, остана непоколебима.

При дузпите Кобел се превърна в герой, спасявайки удара на Кучо Ернандес. Преди това Давинсон Санчес от Колумбия уцели гредата, а Мануел Аканжи прати топката над вратата. В крайна сметка Рубен Варгас запази самообладание и с прецизен изстрел подпечата билета на Швейцария за четвъртфиналите.

Сега пред Швейцария предстои ново огромно предизвикателство. В следващата фаза на турнира "кръстоносците" ще се изправят срещу действащия световен шампион Аржентина в сблъсък, който ще се играе в Канзас Сити.

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Снимки: Imago