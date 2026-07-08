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Фалкао с тежки критики: Нашият футбол не може да възнаграждава мързеливци

  • 8 юли 2026 | 16:15
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Бившият нападател на колумбийския национален отбор Радамел Фалкао разкритикува структурата на колумбийския футбол след отпадането на 1/8-финалите на Световното първенство. Колумбийците загубиха от Швейцария след дузпи с 3:4 (0:0 в редовното време и продълженията), а сега „кръстоносците“ ще се изправи срещу Аржентина за място на полуфиналите.

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„Разочароващо е от възможностите, които имахме – не можахме да ги осъществим. На този етап противници от този калибър не прощават грешки. Дузпите отново подрязаха крилете на нашия отбор. Определено трябва да работим върху това във футбола, в нашите клубове и с националния отбор. Но това не може да продължава. Отборите не инвестират, защото знаят, че няма да изпаднат в Дивизия C. Играчите знаят, че нищо няма да се случи, ако завършат последни. Нашият футбол не може да продължава да възнаграждава мързеливци и посредственост“, заяви Фалкао пред "Мундо Депортиво".

Нападателят е отбелязал 36 гола в 105 мача за колумбийския национален отбор, което го прави водещият реализатор за всички времена за националния отбор.

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