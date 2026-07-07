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Швейцария - Колумбия (съставите)

  • 7 юли 2026 | 21:48
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Отборите на Швейцария и Колумбия се изправят в последния 1/8-финал от Мондиала. Мачът е от 23:00 часа българско време във Ванкувър. Победителят ще играе в следващия кръг срещу Аржентина.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

И двата тима все още нямат загуба на турнира, като даже спечелиха своите групи.

Европейците са без откритието си на финалите Йохан Манзамби, който е с травма. Сред титулярите ги няма още Рубен Варгас и Джибрил Соу, които също в последните дни се оплакваха от проблеми.

Големите звезди на Колумбия Хамес Родригес и Луис Диас очаквано започват от първата минута.

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