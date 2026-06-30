Милан обяви новия си нападател, който пристига от ПСЖ за рекордна сума

От Милан официално обявиха привличането на нападателя Гонсало Рамош, който пристига с трансфер от Пари Сен Жермен. Договорът на играча е за следващите пет години.

Смята се, че трансферната сума по сделката е 74 млн. евро плюс бонуси, която е рекордна за покупка на “росонерите”. Досегашното върхово постижение се държеше от Рафаел Леао, като с компенсацията, платена на Спортинг (Лисабон) на по-късен етап, неговата обща цена възлезе на 50 млн. евро. Също така трансферът на Рамош е най-скъпият в Серия "А" от 2019 година насам, когато Интер плати на Манчестър Юнайтед именно 74 млн. евро за Ромелу Лукаку.

No introduction needed 🇵🇹



Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6 — AC Milan (@acmilan) June 30, 2026

Португалският национал е първото ново попълнение на Милан, откакто отборът беше поет от неговия сънародник Рубен Аморим. Преди три години Рамош премина в ПСЖ като преотстъпен от Бенфика, а през 2024-та парижани го задържаха за постоянно срещу 65 млн. евро. С тях 25-годишният играч спечели общо 12 трофея, включително два в Шампионската лига и три в Лига 1. В 131 мача с тима той отбеляза 45 гола и направи 10 асистенции.

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