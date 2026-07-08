Кардинале при представянето на Аморим: Искаме да върнем Милан към славното му минало

Собственикът на Милан Джери Кардинале обясни за големите промени в клуба през това лято и какъв ще бъде проектът на „росонерите“ оттук нататък. Това той направи на специална пресконференция, на която беше представен новият наставник на тима Рубен Аморим.

Аморим даде големи обещания при представянето си в Милан

„Както знаете, това е много важен ден за Милан, тъй като имам възможността да ви представя новия треньор. Видяхте колко много промени настъпиха след края на миналия сезон. За първи път откакто съм собственик на клуба ще има много нови неща. Какво се случва обикновено? Първо се отива при спортния директор, след това при шефа и накрая при треньора. За един месец направихме толкова срещи, колкото за шест месеца. Всичко това беше с цел да се преразгледат взаимоотношенията между наставника и клуба.

🗣️🇺🇸 | Gerry Cardinale: “We are going to look at a football style that meets that objective; that is a high-press, high-possesion attacking style of football. It will be exciting and fun to watch. It will be high scoring.” pic.twitter.com/RXspuJIWgD — Milan Matters (@MilanMatters) July 8, 2026

Искаме да върнем Милан към неговото велико и славно минало. Желанието ни е да играем за победа, като това е важно за всички. Идеята е да не играем за избягването на загуба. Това трябва да е новият ни стил. Трябва да практикуваме вълнуващ футбол, който е приятен за гледане. Искам да създам нова култура, стига сме гледали миналото. Аз съм ръководител на първа линия, но зад мен стои цял екип. Трудехме се усилено, за да може Рубен да е лидерът на нашия тим, който има голяма дълбочина. Много е важно да говорим за тези хора. Взех най-добрите си хора и ги доведох в Милан. Ще направим така, че действията ни да говорят сами за себе си“, коментира Кардинале.

🗣️🇺🇸 | Gerry Cardinale: “I have a great team around me, which worked with me very closely over the last month and a half, to get to the place where we have Rúben as the foundation stone for our football organization.



Our team has depth, just so we all are clear: Hendrik… pic.twitter.com/RyAbdE2PgM — Milan Matters (@MilanMatters) July 8, 2026

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