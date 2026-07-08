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Кардинале при представянето на Аморим: Искаме да върнем Милан към славното му минало

  • 8 юли 2026 | 16:37
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Собственикът на Милан Джери Кардинале обясни за големите промени в клуба през това лято и какъв ще бъде проектът на „росонерите“ оттук нататък. Това той направи на специална пресконференция, на която беше представен новият наставник на тима Рубен Аморим.

Аморим даде големи обещания при представянето си в Милан
Аморим даде големи обещания при представянето си в Милан

„Както знаете, това е много важен ден за Милан, тъй като имам възможността да ви представя новия треньор. Видяхте колко много промени настъпиха след края на миналия сезон. За първи път откакто съм собственик на клуба ще има много нови неща. Какво се случва обикновено? Първо се отива при спортния директор, след това при шефа и накрая при треньора. За един месец направихме толкова срещи, колкото за шест месеца. Всичко това беше с цел да се преразгледат взаимоотношенията между наставника и клуба.

Искаме да върнем Милан към неговото велико и славно минало. Желанието ни е да играем за победа, като това е важно за всички. Идеята е да не играем за избягването на загуба. Това трябва да е новият ни стил. Трябва да практикуваме вълнуващ футбол, който е приятен за гледане. Искам да създам нова култура, стига сме гледали миналото. Аз съм ръководител на първа линия, но зад мен стои цял екип. Трудехме се усилено, за да може Рубен да е лидерът на нашия тим, който има голяма дълбочина. Много е важно да говорим за тези хора. Взех най-добрите си хора и ги доведох в Милан. Ще направим така, че действията ни да говорят сами за себе си“, коментира Кардинале.

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