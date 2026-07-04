Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

Полузащитникът Лука Модрич иска да остане в Милан за още един сезон, съобщи "Гадзета дело спорт".

Представители на италианския клуб са се свързали директно с играча и са заявили ясно, че разчитат на него за новия сезон. Страните са готови да подпишат ново споразумение. Телефонно обаждане от старши треньора Рубен Аморим, който подчерта важността на хърватина за проекта му, също е било от решаващо значение. Окончателно решение все още не е взето, но 40-годишният футболист е склонен да приеме предложението на Милан. Договорът на Модрич с „росонерите“ изтече на 30 юни. Той е в клуба от миналото лято. Полузащитникът има 37 участия за отбора във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил три асистенции.

🚨REPORT: Luka Modric to extend Milan stay by one more year.



According to Luca Bianchin of La Gazzetta Dello Sport, the Croatian midfielder will officially announce his decision in the coming days, though the matter is already considered fully settled.



Manager Ruben Amorim… pic.twitter.com/AeHVP9GBEm — JOE™🇳🇬💥🧢 (@JOERealMadridFC) July 4, 2026

Модрич участва на Световното първенство, като част от хърватския национален отбор, който загуби с 1:2 от Португалия на 1/16-финалите. Полузащитникът направи една асистенция в четири мача по време на турнира, който по всяка вероятност е последният за него с екипа на “ватрените”.

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Снимки: Gettyimages