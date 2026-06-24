Ню Йорк Сити изкушава Пулишич с голяма заплата

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич е изкушен от потенциална оферта от Ню Йорк Сити, тъй като участващият в Мейджър Лийг Сокър тим е готов да плати на американския национал заплата от 50 милиона долара за пет години, информира вестник Gazzetta dello Sport.
Пулишич е един от играчите на Милан, чието бъдеще остава несигурно след неуспеха на италианския отбор да се класира за Шампионската лига през следващия сезон. Бившият футболист на Челси и Борусия (Дортмунд) навлиза в последната година от договора си който изтича през 2027-а, въпреки че клубът има опция за още един сезон до лятото на 2028-а.
На различни етапи в последните 12 месеца се появяваха информации за потенциално удължаване на договора на Пулишич, но до споразумение не се стигна. Сега Gazzetta твърди, че Ню Йорк Сити е готов да предостави на американския национал петгодишен договор с 10 милиона долара на сезон, за да го върне в Съединените щати.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages