Ню Йорк Сити изкушава Пулишич с голяма заплата

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич е изкушен от потенциална оферта от Ню Йорк Сити, тъй като участващият в Мейджър Лийг Сокър тим е готов да плати на американския национал заплата от 50 милиона долара за пет години, информира вестник Gazzetta dello Sport.

Пулишич е един от играчите на Милан, чието бъдеще остава несигурно след неуспеха на италианския отбор да се класира за Шампионската лига през следващия сезон. Бившият футболист на Челси и Борусия (Дортмунд) навлиза в последната година от договора си който изтича през 2027-а, въпреки че клубът има опция за още един сезон до лятото на 2028-а.

🚨 New York City are prepared to offer Christian Pulisic a contract worth $10M per year in an attempt to lure him away from AC Milan this summer. 🇺🇸💰



The MLS side are ready to make a major move for the USMNT star as they look to bring him back to the United States. 👀



(Source:… pic.twitter.com/zssimXAsE3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 24, 2026

На различни етапи в последните 12 месеца се появяваха информации за потенциално удължаване на договора на Пулишич, но до споразумение не се стигна. Сега Gazzetta твърди, че Ню Йорк Сити е готов да предостави на американския национал петгодишен договор с 10 милиона долара на сезон, за да го върне в Съединените щати.

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Снимки: Gettyimages