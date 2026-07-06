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ПСЖ направи трансфер, с който напомни за привличането на Донарума

  • 6 юли 2026 | 23:12
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ПСЖ направи трансфер, с който напомни за привличането на Донарума

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен направи първия си трансферен удар за това лято, след като привлече един от най-големите таланти в школата на Милан. Става въпрос за вратаря Алесандро Лонгони, който пристига като свободен агент с договор за пет сезона.

Голям интерес към 18-годишния италианец проявяваше и Манчестър Юнайтед. Той обаче избра офертата на ПСЖ, след като отказа да удължи изтеклия си договор с родния си клуб. През последния сезон Лонгони игра предимно за Примаверата на Милан, за която записа 38 мача с 45 допуснати гола и 7 сухи мрежи. Освен това той е юношески национал на Италия U18, а през 2024-та стана европейски шампион до 17 години със „Скуадра адзура“. Сега младият вратар, който ще носи фланелката с номер 16, ще бъде трети избор на тази позиция в състава на парижани след днешното преотстъпване на Ренато Марин в португалския Насионал.

Този трансфер на ПСЖ силно напомня на привличането на Джанлуиджи Донарума през лятото на 2021-ва. Тогава италианският страж също напусна Милан като свободен агент, за да премине на „Парк де Пренс“, с което си навлече омразата на тифозите на „росонерите“.

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