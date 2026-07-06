ПСЖ направи трансфер, с който напомни за привличането на Донарума

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен направи първия си трансферен удар за това лято, след като привлече един от най-големите таланти в школата на Милан. Става въпрос за вратаря Алесандро Лонгони, който пристига като свободен агент с договор за пет сезона.

Голям интерес към 18-годишния италианец проявяваше и Манчестър Юнайтед. Той обаче избра офертата на ПСЖ, след като отказа да удължи изтеклия си договор с родния си клуб. През последния сезон Лонгони игра предимно за Примаверата на Милан, за която записа 38 мача с 45 допуснати гола и 7 сухи мрежи. Освен това той е юношески национал на Италия U18, а през 2024-та стана европейски шампион до 17 години със „Скуадра адзура“. Сега младият вратар, който ще носи фланелката с номер 16, ще бъде трети избор на тази позиция в състава на парижани след днешното преотстъпване на Ренато Марин в португалския Насионал.

Alessandro Longoni commits to Paris Saint-Germain until 2031 ❤️💙



Paris Saint-Germain is delighted to announce the arrival of Italian goalkeeper Alessandro Longoni. Aged 18, the native of Como has signed with the Club until 2031. He will wear number 16. 🧤 pic.twitter.com/5vKfwrK1wL — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2026

Този трансфер на ПСЖ силно напомня на привличането на Джанлуиджи Донарума през лятото на 2021-ва. Тогава италианският страж също напусна Милан като свободен агент, за да премине на „Парк де Пренс“, с което си навлече омразата на тифозите на „росонерите“.

🪞 Alessandro #Longoni come Gianluigi #Donnarumma nel 2021



😱 Il portiere classe 2008 ha lasciato il #Milan a parametro zero per trasferirsi al #Psg, con cui ha firmato un contratto fino al 2031. Proprio come fece Gigio 5 anni fa 💬#Calcionews24 pic.twitter.com/VC8OI3B0Fo — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 6, 2026

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