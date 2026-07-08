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  3. Милан разтрогва договора на полузащитник, който беше върнат от хърватския шампион

Милан разтрогва договора на полузащитник, който беше върнат от хърватския шампион

  • 8 юли 2026 | 12:45
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Милан разтрогва договора на полузащитник, който беше върнат от хърватския шампион

От Милан ще прекратят по взаимно съгласие договора на полузащитника Исмаел Бенасер, който трябваше да изтече догодина, съобщава Фабрицио Романо.

До това развитие се стигна, след като алжирецът се завърна след наема си в Динамо (Загреб). Хърватският шампион можеше да купи 28-годишния играч за около 10 млн. евро, но реши да не го прави, въпреки че Бенасер записа 19 мача с един гол и две асистенции за тима през миналия сезон. Така той ще напусне преждевременно „росонерите“ и най-вероятно ще премине като свободен агент в катарския Ал-Шамал.

Халфът се присъедини към Милан през 2019 година с трансфер от Емполи на стойност около 17 млн. евро. За миланския гранд Бенасер изигра 178 мача с 8 гола и 12 асистенции, ставайки шампион на Италия през 2022 година. Също така преди наема си в Динамо той прекара един полусезон като преотстъпен в Марсилия.

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Снимки: Gettyimages

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