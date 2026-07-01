Байерн открива сезона в Бундеслигата срещу един от основните си съперници

Германският шампион Байерн (Мюнхен) ще открие 64-тия сезон в Бундеслигата с домакински мач срещу Щутгарт, съобщиха от лигата ден преди публикуването на пълната програма на мачовете.
Двубоят ще се играе в петък, 28 август. Това ще бъде повторение на финала за Купата на Германия от миналия сезон, който Байерн спечели с 3:0.
Потвърдено е също, че Шалке 04 и Борусия (Дортмунд) ще се изправят един срещу друг в дербито на Рур в 12-тия и в 29-ия кръг от шампионата.
Новакът Елверсберг на Лукас Петков ще играе срещу Байер (Леверкузен) при дебюта си в Бундеслигата на 29 или 30 август.