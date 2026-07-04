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  3. Смяната на Нагелсман може да не е единствената рокада в Германия

Смяната на Нагелсман може да не е единствената рокада в Германия

  • 4 юли 2026 | 18:28
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Раздялата със селекционера Юлиан Нагелсман може да не се окаже единствената промяна в лагера на Германия след ранното отпадане от Мондиал 2026.

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Според SPORT1 спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер също е готов да напусне своя пост, особено ако се сбъднат прогнозите, че Юрген Клоп ще наследи Нагелсман начело на Бундестима. Смята се, че ако бившият мениджър на Ливърпул поеме германците, отговорностите на легендарния футболист ще намалеят и затова той е готов да се оттегли. Според Sky Sport обаче тази потенциална раздяла не е сигурна и е възможно двамата да си сътрудничат поне до края на Евро 2028.

66-годишният Фьолер се придъедини към управлението на ГФС след Мондиал 2022, като именно той беше сред най-доверените хора на Нагелсман.

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Снимки: Gettyimages

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