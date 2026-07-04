Смяната на Нагелсман може да не е единствената рокада в Германия

Раздялата със селекционера Юлиан Нагелсман може да не се окаже единствената промяна в лагера на Германия след ранното отпадане от Мондиал 2026.

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Според SPORT1 спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер също е готов да напусне своя пост, особено ако се сбъднат прогнозите, че Юрген Клоп ще наследи Нагелсман начело на Бундестима. Смята се, че ако бившият мениджър на Ливърпул поеме германците, отговорностите на легендарния футболист ще намалеят и затова той е готов да се оттегли. Според Sky Sport обаче тази потенциална раздяла не е сигурна и е възможно двамата да си сътрудничат поне до края на Евро 2028.

Rudi Völler is considering stepping down from his sporting director role at the DFB and could announce his decision as early as next week. Völler was very important to Julian Nagelsmann as mentor and confidant - but with Jürgen Klopp's imminent appointment, he's unlikely to… pic.twitter.com/nDzBK6BhXU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 4, 2026

66-годишният Фьолер се придъедини към управлението на ГФС след Мондиал 2022, като именно той беше сред най-доверените хора на Нагелсман.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages