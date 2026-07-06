Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Никлас Зюле ще продължи кариерата си в аматьорски клуб

Никлас Зюле ще продължи кариерата си в аматьорски клуб

  • 6 юли 2026 | 10:57
  • 235
  • 0
Никлас Зюле ще продължи кариерата си в аматьорски клуб

Бившият германски национален защитник Никлас Зюле се присъедини към аматьорски клуб в дъното на футболната пирамида на Германия след края на професионалната си кариера. От отбора на Тифенбах, който играе в 11-ото ниво на футбола в страната, обявиха, че Зюле ще бъде част от състава им през новия сезон.

"Наистина нямам търпение да изпитам футбола от съвсем различна гледна точка - там, където самият спорт е важен, а не бизнесът и парите. Още повече, че двама от най-добрите ми приятели играят за Тифенбах, а един от тях дори е треньор там. След 13 години в професионалния футбол е истинска наслада да мога да изляза на терена с приятелите си и отново да се насладя на този прекрасен спорт изцяло", написа Никлас Зюле в изявление, цитирано от ДПА.

30-годишният германски бранител обяви края на професионалната си кариера през май. От 2013-а, когато дебютира за мъжкия отбор на Хофенхайм, през Байерн Мюнхен от 2017-а до 2022-ра и до последния му тим Борусия Дортмунд, Зюле натрупа 398 мача във всички турнири, отбелязвайки 18 гола. В това време той спечели пет титли от Бундеслигата, две Купи на Германия, както и Шампионската лига през 2020 година, всеки от тези трофеи с баварците. С националната фланелка на Германия Никлас Зюле има 49 участия и едно попадение между 2016 и 2023 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

  • 6 юли 2026 | 09:25
  • 660
  • 0
"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

  • 6 юли 2026 | 09:22
  • 3540
  • 5
Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

  • 6 юли 2026 | 09:03
  • 664
  • 0
Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

  • 6 юли 2026 | 08:42
  • 915
  • 0
Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

  • 6 юли 2026 | 08:26
  • 3300
  • 2
Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

  • 6 юли 2026 | 07:39
  • 1051
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 7765
  • 21
Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

  • 6 юли 2026 | 09:43
  • 6762
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 103184
  • 126
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 94004
  • 418
Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 55112
  • 65
Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 8966
  • 2