Бившият германски национален защитник Никлас Зюле се присъедини към аматьорски клуб в дъното на футболната пирамида на Германия след края на професионалната си кариера. От отбора на Тифенбах, който играе в 11-ото ниво на футбола в страната, обявиха, че Зюле ще бъде част от състава им през новия сезон.
"Наистина нямам търпение да изпитам футбола от съвсем различна гледна точка - там, където самият спорт е важен, а не бизнесът и парите. Още повече, че двама от най-добрите ми приятели играят за Тифенбах, а един от тях дори е треньор там. След 13 години в професионалния футбол е истинска наслада да мога да изляза на терена с приятелите си и отново да се насладя на този прекрасен спорт изцяло", написа Никлас Зюле в изявление, цитирано от ДПА.
30-годишният германски бранител обяви края на професионалната си кариера през май. От 2013-а, когато дебютира за мъжкия отбор на Хофенхайм, през Байерн Мюнхен от 2017-а до 2022-ра и до последния му тим Борусия Дортмунд, Зюле натрупа 398 мача във всички турнири, отбелязвайки 18 гола. В това време той спечели пет титли от Бундеслигата, две Купи на Германия, както и Шампионската лига през 2020 година, всеки от тези трофеи с баварците. С националната фланелка на Германия Никлас Зюле има 49 участия и едно попадение между 2016 и 2023 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google