Никлас Зюле ще продължи кариерата си в аматьорски клуб

Бившият германски национален защитник Никлас Зюле се присъедини към аматьорски клуб в дъното на футболната пирамида на Германия след края на професионалната си кариера. От отбора на Тифенбах, който играе в 11-ото ниво на футбола в страната, обявиха, че Зюле ще бъде част от състава им през новия сезон.

Kreisligafußball - sympathisch!⚽❤️



🎙️ Und Süle weiter: "Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können.“



ℹ️ Niklas… pic.twitter.com/6UUortkaM1 — Sky Sport (@SkySportDE) July 5, 2026

"Наистина нямам търпение да изпитам футбола от съвсем различна гледна точка - там, където самият спорт е важен, а не бизнесът и парите. Още повече, че двама от най-добрите ми приятели играят за Тифенбах, а един от тях дори е треньор там. След 13 години в професионалния футбол е истинска наслада да мога да изляза на терена с приятелите си и отново да се насладя на този прекрасен спорт изцяло", написа Никлас Зюле в изявление, цитирано от ДПА.

30-годишният германски бранител обяви края на професионалната си кариера през май. От 2013-а, когато дебютира за мъжкия отбор на Хофенхайм, през Байерн Мюнхен от 2017-а до 2022-ра и до последния му тим Борусия Дортмунд, Зюле натрупа 398 мача във всички турнири, отбелязвайки 18 гола. В това време той спечели пет титли от Бундеслигата, две Купи на Германия, както и Шампионската лига през 2020 година, всеки от тези трофеи с баварците. С националната фланелка на Германия Никлас Зюле има 49 участия и едно попадение между 2016 и 2023 година.

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