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Бивш шеф в Арсенал също заяви готовност да помага на Германия

  • 4 юли 2026 | 17:16
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Бившият германски защитник Пер Мертезакер заяви, че е готов да един ден да работи за Германската футболна федерация. Член на състава, спечелил Световното първенство през 2014 година, Мертезакер има и опит в младежкия футбол, тъй като ръководи академията на Арсенал в продължение на осем години.

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Юрген Клоп изглежда е на път да замени Юлиан Нагелсман като национален селекционер, който подаде оставка след ранното отпадане на Германия от Световното първенство в Северна Америка, а управляващият директор по спортните въпроси във федерацията Андреас Ретиг също напуска през декември.

Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални
Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални

„По някакъв начин да работя за федерацията един ден, да дам нещо обратно на германския футбол, на който също дължа толкова много - ако това е необходимо - разбира се, ще съм на разположение за това“, коментира 41-годишният Мертезакер пред ZDF, където е ангажиран като експерт за Мондиал 2026.

Все още не е ясно дали Руди Фьолер ще остане спортен директор в Германската футболна централа.

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Снимки: Gettyimages

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