Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

MotoGP се насочва към „Заксенринг“ за последната си спирка преди лятната пауза в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Германия, като всички часове са в българско време.

Петък (10 юли):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (11 юли):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (15 обиколки)

Неделя (12 юли):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (23 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (25 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (30 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg