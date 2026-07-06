Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

  • 6 юли 2026 | 11:40
  • 274
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

MotoGP се насочва към „Заксенринг“ за последната си спирка преди лятната пауза в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Германия, като всички часове са в българско време.

Петък (10 юли):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (11 юли):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (15 обиколки)

Неделя (12 юли):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (23 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (25 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (30 обиколки)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Тото Волф разкри колко близо е бил Кими Антонели до победа на „Силвърстоун“

Тото Волф разкри колко близо е бил Кими Антонели до победа на „Силвърстоун“

  • 5 юли 2026 | 22:09
  • 2391
  • 2
Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

  • 5 юли 2026 | 21:57
  • 581
  • 0
Макс Верстапен: Писна ми от проблемите на Ред Бул

Макс Верстапен: Писна ми от проблемите на Ред Бул

  • 5 юли 2026 | 21:43
  • 4793
  • 9
Хамилтън се размина с наказание, запази подиума

Хамилтън се размина с наказание, запази подиума

  • 5 юли 2026 | 21:20
  • 2977
  • 2
Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

  • 5 юли 2026 | 20:13
  • 3661
  • 0
Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

  • 5 юли 2026 | 20:01
  • 2030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6823
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12445
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3585
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3427
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108760
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97181
  • 421