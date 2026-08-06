Андреа Стела: Ферари ще има леко предимство от филмовия си ден в Мадрид

Ръководителят на Макларън Андреа Стела вярва, че тимът на Ферари ще започне уикенда за Гран При на Испания в Мадрид с „леко предимство“ след филмовия ден, който проведе миналия месец на „Мадринг“.

След победата на Шарл Леклер в Гран При на Великобритания Черните кончета моментално се насочиха към испанската столица, за да проведат филмов ден на изцяло новото трасе. Според Стела той ще даде „леко предимство“ на Скудерията в началото на уикенда в Мадрид, но то бързо-бързо ще бъде заличено от останалите.

Racing through a new lens at the Madring 📷



Amazing images captured on location by @Essesmagazine pic.twitter.com/GQ7uIciD2Q — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 4, 2026

„Не бяхме информирани, че Ферари ще проведе тази сесия в Мадрид. Всъщност мисля, че някои кадри или записи все пак бяха споделени с останалите отбори.



„Независимо от гумите, които не са много представителни, и условията на пистата, които вероятно са били ужасно хлъзгави, защото това е просто строителна площадка.



„Винаги има нещо малко, което можеш да научиш. Имаш някакви отправни точки. Особено със задвижващите системи от тази година, получаваш някои данни, така че да не започваш от напълно предполагаеми стойности, защото никой не е бил там.



„Така че, вероятно има малко предимство. За нас това дойде като изненада, но не е нещо, което противоречи на правилата. Така че сме благодарни, че поне можем да видим пистата от бордовите камери.



„Мисля, че след няколко обиколки в Мадрид ще сме забравили за това и просто ще се съсредоточим върху състезателния уикенд, така че не е голяма работа“, обясни Стела.

Уикендът за Гран При на Испания ще се проведе межди 11 и 13 септември, като това ще бъде последното от предвидените състезания на територията на Европа през 2026 година. Разбира се, съществува възможността в края на сезона Формула 1 отново да се завърне на Стария континент, ако надпреварите в Катар и Абу Даби не могат да се проведат.

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Снимки: Gettyimages