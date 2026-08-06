Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Стела: Ферари ще има леко предимство от филмовия си ден в Мадрид

Андреа Стела: Ферари ще има леко предимство от филмовия си ден в Мадрид

  • 6 авг 2026 | 16:14
  • 1855
  • 0

Ръководителят на Макларън Андреа Стела вярва, че тимът на Ферари ще започне уикенда за Гран При на Испания в Мадрид с „леко предимство“ след филмовия ден, който проведе миналия месец на „Мадринг“.

След победата на Шарл Леклер в Гран При на Великобритания Черните кончета моментално се насочиха към испанската столица, за да проведат филмов ден на изцяло новото трасе. Според Стела той ще даде „леко предимство“ на Скудерията в началото на уикенда в Мадрид, но то бързо-бързо ще бъде заличено от останалите.

„Не бяхме информирани, че Ферари ще проведе тази сесия в Мадрид. Всъщност мисля, че някои кадри или записи все пак бяха споделени с останалите отбори.

„Независимо от гумите, които не са много представителни, и условията на пистата, които вероятно са били ужасно хлъзгави, защото това е просто строителна площадка.

„Винаги има нещо малко, което можеш да научиш. Имаш някакви отправни точки. Особено със задвижващите системи от тази година, получаваш някои данни, така че да не започваш от напълно предполагаеми стойности, защото никой не е бил там.

„Така че, вероятно има малко предимство. За нас това дойде като изненада, но не е нещо, което противоречи на правилата. Така че сме благодарни, че поне можем да видим пистата от бордовите камери.

„Мисля, че след няколко обиколки в Мадрид ще сме забравили за това и просто ще се съсредоточим върху състезателния уикенд, така че не е голяма работа“, обясни Стела.

Уикендът за Гран При на Испания ще се проведе межди 11 и 13 септември, като това ще бъде последното от предвидените състезания на територията на Европа през 2026 година. Разбира се, съществува възможността в края на сезона Формула 1 отново да се завърне на Стария континент, ако надпреварите в Катар и Абу Даби не могат да се проведат.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Солберг иска да остане в Тойота, все още не знае дали ще стане

Солберг иска да остане в Тойота, все още не знае дали ще стане

  • 7 авг 2026 | 16:46
  • 300
  • 0
Джак Милър очаква съвсем скоро да има яснота за бъдещето си в Ямаха и MotoGP

Джак Милър очаква съвсем скоро да има яснота за бъдещето си в Ямаха и MotoGP

  • 7 авг 2026 | 16:42
  • 370
  • 0
Няма да има рали “България”, сменя го гръцко състезание

Няма да има рали “България”, сменя го гръцко състезание

  • 7 авг 2026 | 16:17
  • 5219
  • 5
Хакинен не вярва, че Верстапен ще отиде в Макларън

Хакинен не вярва, че Верстапен ще отиде в Макларън

  • 7 авг 2026 | 15:59
  • 834
  • 0
Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

  • 7 авг 2026 | 15:54
  • 452
  • 0
Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

  • 7 авг 2026 | 15:35
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив)

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 14594
  • 39
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 17306
  • 108
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7312
  • 11
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8196
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27819
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7928
  • 9