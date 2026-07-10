Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“

Раул Фернандес изпревари с много малко Марк Маркес в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Германия в MotoGP.

Пилотът на Тракхаус Априлия оглави класирането в края на първите 45 минути за подготовка на „Заксенринг“ с обиколка за 1:20.829, която той записа с нови гуми в края на сесията. В същото време Маркес не сложи нови сликове в заключителните минути и остана втори, изоставайки с 0.051 от Фернандес, след като записа своето най-добро време в по-ранна фаза от тренировката.

Тройката с пасив от 0.107 спрямо лидера оформи Фабио Ди Джанантонио, а четвърти и пети зад него се класираха Жоан Мир и Джак Милър, които също сложиха нови сликове в края на сесията. Алекс Маркес остана на шестото място пред Алекс Ринс, Марко Бедзеки, Франко Морбидели и Хорхе Мартин, които оформиха топ 10 в края на първите 45 минути за подготовка в Саксония. От тях Ринс сложи две нови гуми, докато Бедзеки и Морбидели имаха само нов преден слик във финалните си излизания на пистата.

В рамките на първата свободна тренировка преди Гран При на Германия имаше общо три падания, които бяха дело на Марк Маркес, Винялес и Морбидели. Маркес изпусна мотора си в третия завой още в третата си обиколка за деня, което го принуди да премине към втори си мотор. По-късно на същото място падна и Морбидели.

Катастрофата на Винялес беше най-зрелищната от трите, като тя дойде в бързия 11-ти завой. След падането на пилота на Tech3 КТМ неговият мотор буквално беше унищожен, след като се превъртя неколкократно в зоната за сигурност. За щастие самият Винялес се размина с наранявания и по-късно се върна на трасето с втората си машина.

That was a FAST ONE 😱



Maverick has gone down at T11 and his bike goes flying 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/AkG7Y0F6F6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2026

Уикендът за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Заксенринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages