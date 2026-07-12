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Уриарте надви Килес за втора победа през сезона в Moto3

  • 12 юли 2026 | 12:51
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Уриарте надви Килес за втора победа през сезона в Moto3

Брайън Уриарте спечели своята втора победа за сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Германия, побеждавайки Максимо Килес в страхотен дуел на нерви в последните обиколки.

Двамата бяха в своя собствена лига на „Заксенринг“ днес, като във втората половина на дистанцията от 23 обиколки те се откъснаха значително от най-близките си преследвачи. През голяма част от време стартиралият от полпозишъна Уриарте беше начело, но той допусна лека неточност в началото на 15-ия тур, която позволи на Килес да поведе.

Доминаторът от началото на сезона обаче остана на първото място само няколко завоя, след като и той допусна неточност. В края на 20-та обиколки Уриарте загуби малко скорост на спускането по „Водопада“, докато коригираше нещо по лявата част на екипировката си, което позволи на Килес да го изпревари в спирането за 12-ия завой.

До финала изглеждаше, че лидерът в световния шампион ще удържи своя съперник, за да спечели своята седма победа през 2026 година. В третия завой на последния тур обаче пилотът на Аспар изпусна за момент предницата на своя мотор и беше близо до падане, но хвана машината и остана в състезанието. Това обаче отвори вратата през Уриарте, който нямаше нужда от втора покана и се възползва моментално, за да излезе отново начело.

В последните два завоя Килес пробва да се пребори с Уриарте, но състезателят на КТМ не трепна и удържа лидера в шампионата, за да триумфира с аванс от 0.063 секунди. Трети на цели 4.990 зад победителя завърши Матео Бертели, за когото това е първо качване на подиума от Гран При на Франция в Льо Ман преди два месеца.

Италианецът се пребори за третата позиция на подиума, след като се наложи срещу Марко Морели с фотофиниш. Бертели реши да влезе малко по-бавно във финалния завой, което му позволи да отвори малко по-рано дросела и така да изпревари Морели в самия край, пресичайки финалната линия с аванс от 0.007 пред аржентинеца, който остана четвърти.

Пети финиши Рико Салмела, а в топ 10 влязоха още Адриан Фернандес, Хесус Риос, Веда Пратама, Рюсей Яманака и Еди О'Шей. Алваро Карпе се движеше пети в първата половина на надпреварата, но допусна голяма неточност в осмия завой в 12-ия тур и беше близо до зверско падане.

Той успя да овладее мотора си и да остане в надпреварата след минаване през зоната за сигурност. Всичко това обаче му коства приблизително седем секунди и шест позиции, които той не успя да си върне, за да завърши 11-ти. Зад него в зоната на точките влязоха още Хаким Даниш, Кормак Бюкянън, Джоел Келсо и Гуидо Пини.

В генералното класиране в средата на сезона лидер с общо 231 точки е Килес, който води със 104 пред днешния победител Уриарте. Тройката с пасив от 105 пункта спрямо лидера оформя Карпе.

Сега за пилотите от Moto3 предстои заслужена едномесечна лятна пауза, която ще приключи между 7 и 9 август, когато ще се проведе уикендът за Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

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Снимки: Gettyimages

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