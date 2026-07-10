Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Краля на Ринга Марк Маркес оглави класирането в края на изключително оспорваната официална тренировка преди Гран При на Германия в MotoGP.

A happy hunting ground indeed 👌@marcmarquez93 rules in the ring on Day 1 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/dFuJJJDCgV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2026

В края на 60-минутната подготвителна сесия на „Заксенринг“ цели 17 пилоти бяха събрани в по-малко от секунда, а най-бърз от тях беше световният шампион, който постигна 1:19.394 в своето последно излизане на пистата. Така той изпревари с 0.166 секунди Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който записа своя най-добър резултат секунди след Маркес. По този начин двамата практически размениха своите позиции от първата свободна тренировка по-рано през деня, в която Фернандес беше най-бърз.

Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“

Както и в края на първите 45 минути за подготовка, така и сега тройката зад Маркес и Фернандес оформи Фабио Ди Джанантонио от екипа на VR46 Дукати, който изостана с 0.280 от световния шампион. Четвърти и пети се класираха Алекс Маркес и Джак Милър, които завършиха на респективно 0.317 и 0.447 зад Марк Маркес.

Победителят от последното състезание в Нидерландия Ай Огура се нареди шести, а зад него в топ 10 влязоха още Марк Бедзеки, лидерът в шампионат Хорхе Мартин, Педро Акоста и Франко Морбидели. Първи извън местата, даващи право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация, остана Енеа Бастианини, който завърши на само 0.013 зад Морбидели.

За Звяра сесията завърши с падане в осмия завой в неговия опит да влезе в десетката и да прескочи първите 15 минути на битката за полпозишъна. След тази катастрофа пилотът на Tech3 КТМ ще трябва да участва в тях заедно с Брад Биндър, Франческо Баная, Лука Марини, Фабио Куартараро, Жоан Мир, Диого Морейра, Маверик Винялес, Топрак Разгатлиоглу, Алекс Ринс и Кал Кръчлоу.

Уикендът за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезона 2026 в MotoGP, ще продължи утре (11 юли) в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за състезанието на „Заксенринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages