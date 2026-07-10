Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

  • 10 юли 2026 | 17:08
  • 211
  • 0
Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Краля на Ринга Марк Маркес оглави класирането в края на изключително оспорваната официална тренировка преди Гран При на Германия в MotoGP.

В края на 60-минутната подготвителна сесия на „Заксенринг“ цели 17 пилоти бяха събрани в по-малко от секунда, а най-бърз от тях беше световният шампион, който постигна 1:19.394 в своето последно излизане на пистата. Така той изпревари с 0.166 секунди Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който записа своя най-добър резултат секунди след Маркес. По този начин двамата практически размениха своите позиции от първата свободна тренировка по-рано през деня, в която Фернандес беше най-бърз.

Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“
Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“

Както и в края на първите 45 минути за подготовка, така и сега тройката зад Маркес и Фернандес оформи Фабио Ди Джанантонио от екипа на VR46 Дукати, който изостана с 0.280 от световния шампион. Четвърти и пети се класираха Алекс Маркес и Джак Милър, които завършиха на респективно 0.317 и 0.447 зад Марк Маркес.

Победителят от последното състезание в Нидерландия Ай Огура се нареди шести, а зад него в топ 10 влязоха още Марк Бедзеки, лидерът в шампионат Хорхе Мартин, Педро Акоста и Франко Морбидели. Първи извън местата, даващи право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация, остана Енеа Бастианини, който завърши на само 0.013 зад Морбидели.

За Звяра сесията завърши с падане в осмия завой в неговия опит да влезе в десетката и да прескочи първите 15 минути на битката за полпозишъна. След тази катастрофа пилотът на Tech3 КТМ ще трябва да участва в тях заедно с Брад Биндър, Франческо Баная, Лука Марини, Фабио Куартараро, Жоан Мир, Диого Морейра, Маверик Винялес, Топрак Разгатлиоглу, Алекс Ринс и Кал Кръчлоу.

Уикендът за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезона 2026 в MotoGP, ще продължи утре (11 юли) в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за състезанието на „Заксенринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

  • 10 юли 2026 | 14:46
  • 373
  • 0
Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

  • 10 юли 2026 | 14:11
  • 7029
  • 1
Марко Бедзеки омаловажи шансовете си в Гран При на Германия: Изпитвам много болка

Марко Бедзеки омаловажи шансовете си в Гран При на Германия: Изпитвам много болка

  • 10 юли 2026 | 13:41
  • 744
  • 0
Година по-късно: Как се промени Ред Бул след Кристиан Хорнър

Година по-късно: Как се промени Ред Бул след Кристиан Хорнър

  • 10 юли 2026 | 13:15
  • 786
  • 0
Формула 3 добави едно състезание към финалния кръг за сезон 2026 в Мадрид

Формула 3 добави едно състезание към финалния кръг за сезон 2026 в Мадрид

  • 10 юли 2026 | 12:57
  • 270
  • 0
Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“

Фернандес изпревари с малко Маркес в първата тренировка на „Заксенринг“

  • 10 юли 2026 | 12:39
  • 1387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 5159
  • 9
Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

  • 10 юли 2026 | 16:42
  • 2108
  • 2
Петър Станич подписва с Олимпиакос до часове, човек от Лудогорец отиде в Гърция

Петър Станич подписва с Олимпиакос до часове, човек от Лудогорец отиде в Гърция

  • 10 юли 2026 | 17:03
  • 774
  • 1
Лигата на нациите жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

Лигата на нациите жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 10 юли 2026 | 17:08
  • 365
  • 0
Левски разкара Карл Фабиен

Левски разкара Карл Фабиен

  • 10 юли 2026 | 14:22
  • 15368
  • 41
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 16:02
  • 11513
  • 3