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"Каквото, такова" – Марк Маркес с ключов коментар за състоянието си

  • 6 авг 2026 | 15:59
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Марк Маркес заяви, че състоянието на дясното му рамо е „каквото, такова“ и призна, че ще трябва „отново да адаптира“ стила си на каране в MotoGP през втората половина на сезон 2026.

Действащият световен шампион получи сложна контузия на дясното рамо миналия октомври по време на Гран При на Индонезия, което впоследствие доведе до проблеми с нерв на ръката му през този сезон. Пилотът на Дукати претърпя операция, след като получи отделна травма на Гран При на Франция, и оттогава спечели три състезания, стопявайки пасив от 102 точки в шампионата до едва 18.

Въпреки това той продължава да се бори с ограничения в рамото си и в четвъртък, преди Гран При на Великобритания, призна, че „някои мускули се подобряват, а други – не“.

„Каквото, такова“, отговори Марк Маркес пред медиите на въпрос за рамото му.

„Имам предвид, че работи по различен начин, говорейки за дясната ръка. Това не е дясната ръка от миналата година, нито от първата част на сезона; това е различна дясна ръка. Така че ще се опитам да свикна с нея и да намирам 100% от възможностите си всеки уикенд. Някои мускули се подобряват, други не. Както казах, не искам повече да мисля за това какво е; по-скоро мисля, че е каквото, такова.“

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Въпреки физическото си състояние, Маркес е смятан от мнозина за фаворит за титлата през 2026, навлизайки във втората половина на кампанията. Той обаче твърди, че „не усеща напрежение“, защото спечелването на осма титла в MotoGP „няма да промени живота му“ по същия начин, както би го направило за пилоти като Марко Бедзеки, Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио.

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„Петима пилоти в рамките на 25 точки, започваме от нулата“, каза той. „25 точки не са нищо. По-добре е да имаш това предимство, отколкото не, но е вярно, че сме петима пилоти, борещи се за шампионата. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си, да намерим най-добрия начин да бъдем в добра форма до края.

„Вярно е, че от тази група пилоти трима се борят за първата си световна титла в MotoGP. Ако станеш световен шампион, това ще промени живота ти в бъдеще. Моят живот няма да се промени с още една титла или не, но за тях – да. Това означава, че те ще вложат много интензивност и го казвам, защото трябва да сме внимателни, тъй като те ще натискат много.

„Имам предвид, ако ги попитате, те ще кажат, че фаворитът е този с най-много титли. Но честно казано, не усещам напрежение. Амбицията ми е същата; ще опитам. Но още една титла или не, няма да промени бъдещия ми живот. За тях това променя живота – да спечелиш шампионата в MotoGP или не, защото ако завършиш трети, животът не се променя“, завърши Маркес.

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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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