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Иван Ортола удържа Дани Олгадо, за да триумфира на „Заксенринг“

  • 12 юли 2026 | 14:04
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Иван Ортола удържа Дани Олгадо, за да триумфира на „Заксенринг“

Иван Ортола спечели своята втора победа за сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Германия на „Заксенринг“.

Подобно на първия успех на испанеца, който дойде след изпреварване в последния завой в Бърно преди три седмици, и днес драма в края на липсваше. В заключителните обиколки на дистанцията от 25 тура Ортола и Дани Олгадо, които се бяха откъснали в челото, започнаха да пързалят своите мотори, защото ресурсът в техните гуми вече беше започнал да свършва.

През цялото това време Олгадо търсеше пролука покрай Ортола, но такава така и не се появи, което позволи на Ортола да спечели своята втора победа в последните три състезания. Статистиката ще покаже, че испанецът води във всеки един метър на надпреварата, но реалността беше доста по-драматична.

Трети завърши Изан Гевара, който в началните етапи се изкачи на второто място зад Ортола. В четвъртата обиколка обаче световният шампион в Moto3 за 2022 година беше изпреварен от Олгадо, който заложи на изключително вътрешна траектория в обратния трети завой, за да се изкачи на втората позиция.

В подножието на подиума остана Сена Аджиъс, който беше близо до това да загуби четвъртото място от Таийо Фурусато в края. Японецът беше много бърз в заключителните турове, в които първо изпревари Мануел Гонсалес, а след това беше близо и до това до задмина и втория пилот на ИнтактГП, но в крайна сметка финишира на 0.059 секунди зад Аджиъс.

Лидерът в шампионата Гонсалес остана шести пред Филип Салач, Хосе Антонио Руеда, Колин Вейер и Лука Лунета, които оформиха топ 10. В зоната на точките в 11-ия старт за сезона в Moto2 влязоха още Адриан Уертас, Джо Робъртс, Аюму Сасаки, Анхел Пикерас и Алекс Ескриг, който трябваше да мине два пъти през дългата обиколка след фалстарт.

В генералното класиране лидер в средата на сезона е Гонсалес, който с актив от 195.5 точки води с 51.5 пред Гевара. Тройката с пасив от 59.5 пункта оформя Аджиъс, а днешният победител Ортола е шести с изоставане от 82 точки спрямо Гонсалес.

Сега пилотите от Moto2 ще се отправят на една заслужена лятна пауза, а битката за титлата ще се поднови с Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“ между 7 и 9 август.

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Снимки: Gettyimages

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