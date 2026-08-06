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Акоста: Трябва да се случи чудо, за да спечеля първата ми победа в MotoGP на "Силвърстоун"

  • 6 авг 2026 | 15:51
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Изненадващо, Педро Акоста все още очаква първата си победа в MotoGP и според звездата на КТМ това чакане вероятно ще продължи и след Гран При на Великобритания този уикенд.

Акоста има впечатляващите 13 подиума на свое име, откакто се присъедини към кралския клас през 2024, но 22-годишният пилот все още търси този неуловим първи успех. На испанеца не му помогнаха и различни технически проблеми през 2026, които го принудиха да се оттегли от състезания, докато заемаше силни позиции. Въпреки това, за да спечели първото си състезание в MotoGP на „Силвърстоун“, Акоста вярва, че се нуждае от чудо.

„Мисля, че трябва да се случи чудо. В момента просто трябва да се опитаме да бъдем в топ пет. Не сме толкова далеч от първото място в шампионата. Трябва да продължим да вярваме и да се опитваме да правим добри състезания“, каза Акоста по време на официалната пресконференция, която се проведе в Лондон по-рано днес.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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